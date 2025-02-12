Україну заполонили фальшиві ліки: де їх продають і чим це небезпечно

В Україні дедалі частіше можна зустріли фальсифіковані ліки. Як їх розпізнати?

Дедалі частіше в Мережі поширюють фейкову рекламу, використовуючи, зокрема й імена ведучих 1+1. Аферисти відверто обманюють людей. А псевдоліки не лише становлять загрозу для життя пацієнта, але й підривають довіру до доказової медицини.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

70-річна Надія Петрівна навіть не заперечує — довгий час займалася самолікуванням. Підвищений тиск, проблеми з хребтом після травми — з усіма цими проблемами намагалася впоратися без допомоги лікарів. Деякі препарати радили знайомі. Деякі купувала, бо побачила рекламу в Інтернеті.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожен десятий препарат у країнах з низьким чи середнім доходом, серед яких й Україна — це підробка. Шахраї фальшують абсолютно все: і дорогі пігулки від раку, і звичайні знеболювальні. Реалізовують їх через Інтернет, де проконтролювати справжність препаратів дуже складно.

"Терпець урвався, коли мій батько приходить і говорить – Наталю, я знайшов засіб від глухоти, профілактичний. Давай купимо! І тут вже все, я сказала — так, досить", — каже ведуча 1+1 Наталія Мосейчук.

Наталія Мосейчук

Ведуча Наталія Мосейчук застерігає усіх від необережних купівель в Інтернеті — не лише через своїх батьків. Аферисти задля реклами псевдопрепаратів зазвичай використовують обличчя відомих людей. І Наталія часто стає однією з них.

Реклама фейкових ліків

"Вони спеціально вибирають людей, для яких це остання надія. В мене бабця, коли жила – в неї радіо було. І там весь час була реклама: мазі, мазі. Вона телефонує мені і каже – Оленко, ну ти в Києві, ну купи мені цю мазь", — каже лікарка-отоларингологиня Олена Комар.

Відстеженням шахрайської реклами з використання брендів, логотипів, облич телеканалів, в "1+1 медіа" займається окремий відділ.

"Ми намагаємось заблокувати її у всі можливі способи. Буває так, що за місяць ми можемо декілька звернень отримати. А буває таке, що за місяць — і сотні звернень", — каже продакт-менеджер 1+1 Василь Олексієвець.

Уберегти українців від шахраїв і підробок насправді можуть самі українці. Головне правило — не вестися на рекламу і не замовляти ліки на невідомих сайтах.

"Перевірка будь-якої інформації починається з нашої емоційної реакції — ось це повідомлення мене якось чіпляє. Після такого емоційного залучення треба зробити паузу — ізолювати себе від цієї інформації. І потім, коли емоційне напруження спадає, тоді можна включати раціональні механізми дії. Наприклад, подивитися на різних сайтах або в аптеках. Або записатися до лікаря", — каже психологиня Ірина Губеладзе.

На законодавчому рівні за виготовлення та збут фальсифікату передбачена кримінальна відповідальність — від 5 до 8 років за ґратами. Або ж — довічне, якщо препарат призвів до смерті пацієнта чи інших тяжких наслідків.

В Україні продають фальшиві ліки

ТСН направила запит до Державної служби України з лікарських засобів і з'ясувала, що від початку повномасштабної війни почастішали випадки ввезення контрабанди і фальсифікату. Реалізують підробні ліки переважно через Інтернет. Про це свідчить статистика: 2022 року видали 96 розпоряджень про заборону реалізації препаратів. А вже 2024-го — втричі більше. Аби на ринок потрапляли виключно якісні ліки, держава впровадила систему кодування. На кожне паковання з препаратом будуть наносити унікальний ідентифікатор. Завершити цей процес планують до 2028 року.

"Все треба піддавати сумнівам, і все треба перевіряти. Якщо цей препарат хтось продає, кому це вигідно? Треба завжди ставити собі таке запитання", — наголошує Наталія Мосейчук.

Перед купівлею обов'язково перевірте, чи є препарат у Державному реєстрі лікарських засобів. Уважно роздивіться паковання — воно повинно бути цілим, маркування на блістері та інструкції мають збігатися. А ще не купуйте медичні товари у соцмережах чи у незнайомців — лише в перевірених мережевих аптеках. І приймайте ліки виключно після консультації з лікарем, якому довіряєте.

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