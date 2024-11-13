Україну засипало снігом і вдарили морози: чого очікувати від погоди далі 

Україну засипає снігом. Синоптики прогнозують, що вже найближчим часом невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу спостерігатимуть жителі столиці.

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Україну засипає снігом і в деяких регіонах вдарили морози. До слова, все відбулося за "графіком", бо ж синоптики прогнозували у цей час опади на заході країни. Але якщо в одних регіонах вже сніжило, то для інших - зимова казка тільки починається.

Наприклад, у Карпатах 13 листопада вдарив мороз до -9. Рятувальники з Івано-Франківщини зазначили, що у високогір'ї зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу, тому нагадали правила безпеки.

А ще фахівці ДСНС опублікували відео з краєвидами гори Піп Іван Чорногірський, та урочища Заросляк, де розташовані рятувальні пости.

Жителі Франківщини також опублікували кадри першого снігу у своєму регіоні. Однак, кажуть, що радіти зарано, бо крім вологості та бруду він нічого не принесе.

Негода на Львівщині

Засніжило і на Львівщині. Патрульна поліція попереджала місцевих про небезпеку на дорогах.

А місцеві пабліки повідомляли, що зранку всупереч забороні на Високий Замок поїхала вантажівка, яка не справилася із підйомом та почала розвертатися. Відтак на ділянці утворився затор.

Снігопад на Буковині

Снігопад спостерігали і жителі Буковини. Як розповіла в коментарі агентству АСС керівниця Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова, напередодні Буковина перебувала під впливом антициклону. Він спричинений східними потоками вітру, через що погода волога та прохолодна. Проте вже в ніч проти 13 листопада температура опустилася до мінусових позначок. Так, туман та невеликі опади у вигляді дощу змінилися на мокрий сніг.

Вінничина в снігу

Білою ковдрою вкрило і Вінниччину. Там білими вже стали городи, поля та дерева. Відповідні кадри публікують місцеві мешканці.

Перший сніг на Рівненщині

Мокрий сніг уже помітили і мешканці Рівненщини. Однак і там не минулося без інцидентів. Вранці 13 листопада на перехресті вулиць Чорновола — Новака сталася ДТП. У патрульній поліції Рівненської області зазначили, що рух транспорту ускладнений.

Сніг у Тернополі

Сніг випав і в Тернополі. Він запорошив дерева, мости, лавки та дороги. Місцеві фотографуються на фоні засніжених вулиць та діляться світлинами у соціальних мережах.

Сніг у Тернополі падав кілька годин поспіль, проте здебільшого швидко танув. Він подекуди прикрашав дерева, кущі калини та шипшини, домівки та автівки. Місцеве видання "20 хвилин" зазначило, що сніг мокрий, однак скоро може сніжити сильніше. Через це водіям та пішоходам треба бути особливо обачними.

Де ще очікувати сніг

До кінця доби 13 листопада синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у багатьох регіонах України, зокрема у західних областях, Житомирській та Вінницькій. На дорогах - ожеледиця, тому водіям важливо бути особливо обережними. Температура протягом доби від -2 градусів до +3 градусів, у Карпатах 0...-5 градусів.

На решті території вночі без опадів, вдень у більшості регіонів пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі від +3 градусів до -2, вдень +1...+6 градусів тепла, на півдні країни вночі 0...+5 градусів тепла, вдень +4...+9 градусів.

У Києві вночі опадів не прогнозують, проте вдень може пройти невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень близько +5 градусів.

Вже від 14 та 15 листопада ситуація буде дещо іншою.

Якою буде зима в Україні

Щодо зими, то метеорологи кажуть - середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Але не виключає, що будуть затоки арктичного холоду, тобто зниження температури.

Цієї зими середня температура повітря взимку коливатиметься в межах від +5 до -5 градусів.

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