Україну знову накриє “рудий” дощ: що це означає і наскільки небезпечно

“Рудий” дощ повертається. Наприкінці травня Україну знову накриє пил із Сахари. У квітні опади незвичайного помаранчевого кольору випали по всій території України. Після дощу на автівках, вулицях та рослинах спостерігався рудий пил у вигляді піску, що насторожило українців.

Що це за явище, чи небезпечне воно для здоров'я та коли в Україні настане справжнє літо? Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

“Рудий” дощ повертається

В останній тиждень травня Україну знову накриє пил із Сахари. Погода в країні буде теплою, у другій половині тижня більшість областей охоплять дощі. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

“Протягом 27-28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію нашої країни. Тому можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених «брудних» дощів. У зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас)”, — зазначив він.

Прогноз погоди на тиждень

В свою чергу, синоптикиня Наталка Діденко запевняє, що тиждень принесе в Україну нові літні зливи та перші градусні “тридцятки”! А вже з вівторка буде спекотно, до 28 градусів із позначкою плюс.

“Завтра, 28-го травня, очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях та подекуди в південній частині. Найближчої ночі локальні дощі ще ймовірні на півночі України. На решті території опадів не очікується. Температура повітря найнижчою буде в західній частині, +22+25 градусів. А найвищою — у східних областях, до +26+30 градусів. На решті території України вдень максимально передбачається +24+28 градусів. У Києві 28-го травня вночі невеликий дощ, гроза, вдень у вівторок буде сухо та вітряно. Температура повітря становитиме +26+28 градусів. Надалі грозові дощі гулятимуть Україною, температура повітря зазнаватиме невеликих коливань, хіба що під час грози різко свіжішатиме, але не надовго. У найближчій перспективі спека найбільш ймовірна на сході, проте дуже тепло буде повсюди”, — повідомила вона.

У середу, 29 травня, температура повітря вночі +12...+17, вдень у центральних і південно-західних областях +19...+24, на решті території +25...+30.

У четвер, 30 травня, на правобережжі України прогнозують нестійку погоду з короткочасними дощами та грозами, подекуди можливі зливи та град, а також шквалистий вітер. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +19...+24 градусів, на лівобережжі +25...+30 градусів.

У п'ятницю, 31 травня, вночі не буде істотних опадів, удень - за винятком центральних і південних областей — пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди можливі град і шквали, 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +23...+28 градусів.

У суботу, 1 червня, вночі пройдуть місцями невеликі дощі з грозами, вдень у більшості регіонів країни, за винятком південних і центральних областей, очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі 12...17 вище нуля, удень +24...+29.

У неділю, 2 червня, вночі без істотних опадів, а вдень на більшій частині території України очікуються грозові дощі, подекуди з градом та шквалами. Температура повітря вночі 13...18 з позначкою плюс, удень прогріється до 31 тепла, у західних областях - +22...+27 градусів.

“Брудний” дощ: це вже не вперше

Нагадаємо, що у квітні Україною також пройшли опади у вигляді “брудного” дощу. Користувачі соцмереж повідомляли про випадіння темно-жовтого чи навіть рудуватого дощу у населеному пункті Вилкове на Одещині, на Вінниччині, Житомирщині, у Черкасах, у Молдові та Румунії. Зокрема, фото з пилом після дощу на автомобілях оприлюднили мешканці Кишинева. У місті Ізмаїл на Одещині місцеві жителі теж побачили пил навкруги. І навіть закликали власників тварин не дозволяти домашнім улюбленцям їсти траву.

“Місцеві жителі пробудились і побачили навкруги незрозумілий пил. Він схожий на пісок, але більш на глину. Що це? Синоптики повідомляють що пил та пісок з пустелі Сахара. Але так це, чи ні, ми всі побачимо протягом найближчих місяців. І що цікаво, що все це відбувалось вночі, а як ми з вами знаємо, всі недобрі діла робляться, коли темно і ніхто не баче”, — повідомлялося у соцмережах.

Тоді фахівці Українського метеорологічного центру пояснили, що циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливи “змили” більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Однак циклон з Європи дійшов й до території України. Саме тому жителі Одеської області могли спостерігати “брудний” дощ у квітні.

Провідна синоптикиня Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська розповіла, що циклон прийшов з району Греції, з південного сходу Європи. Тому в його системі циркулюється піщана маса та в Україні опади пройшли у вигляді дощу з піском. В “Укргідрометцентрі” також оприлюднили супутникове зображення, на якому видно, що пил потрапив до українських південних та центральних областей.

“На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими”, — повідомили там.

24 квітня пил із пустелі Сахара дістався і Києва. Він змішався з дощем, тому його краплі мають жовтуватий відтінок. Зокрема, це було яскраво видно на авто, які потрапили під дощ у столиці. Більшість машин покриті шаром жовтого сахарського пилу.

За словами синоптикині Олени Тарнавської, для людини цей пісок безпечний — здоров'ю не зашкодить. Навпаки, атмосфера очистилася і концентрація пилу в повітрі не перевищена.

“Боятися не варто, цей пил безпечний для людини. Разом з опадами все це вимилося, атмосфера очистилася. Тим паче опади були дуже інтенсивні. Небезпечними для людини є дрібні частинки, які зараз спостерігаються над територією північної Африки. Їх концентрація дуже велика. Ось там вони дійсно несуть шкоду здоров'ю людини”, — розповіла вона.

Пісок, що сиплеться із Сахари і доходить до України — рідкісне явище, що підпорядковується атмосферній циркуляції. Тож потрібно чекати на ще кілька таких випадків влітку. Про це в ефірі телемарафону сказала фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова.

“Пісок, що сиплеться із Сахари і доходить до нас – це, звичайно, рідкісне явище. Але я хочу сказати, що підпорядковується це явище атмосферної циркуляції. Тобто атмосферна циркуляція зараз така, вона нова стала. І те, що з'явилося зараз, я думаю, що нам треба чекати ще не один раз за літній період”, — повідомила вона.

Експертка також пояснила, чому відбуваються такі явища. За її словами, те, що йде рудий дощ — добре, тому що жителі не дихають пилом. З іншого боку, відбувається очищення атмосферного повітря.

“Справа в тому, що озера, які були —вони в принципі вже не працюють, їх немає, але вони вкрилися дюнами. І ось посилення вітру коли відбувається до 20-40 метрів за секунду, то відбувається винесення цього пилу на захід, на схід , на Атлантичний океан. І тепер уже кілька днів доходить і до території України, і не лише до південних районів…”, — пояснила фахівчиня.

А от у КМДА були іншої думки. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів запевнив, що коли приходить ця хвиля, повітря насичене дрібнодисперсним пилом. Він небезпечний для дітей, людей похилого віку, а також тих, хто має респіраторні захворювання.

“Рекомендую не жартувати з приводу Єгипту, бо це достатньо небезпечне явище. Дякувати Богу, воно не є довгим. Зараз ми маємо весняний вітер, який дуже швидко це прибирає. Станом на вчора і сьогодні у Києві ми дихаємо дуже чистим повітрям”, — розповів він.

Рідкісне явище

Наприкінці березня та аж до середини квітня 2024 року в Україні була аномально тепла погода. Спека була пов'язана з потужним виносом субтропічного повітря. Воно супроводжувалося пилом, який до нас надійшов із Сахари. Щось подібне зафіксували лише втретє за останні 100 років.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ховайте автівки! УКРАЇНУ ЗНОВУ НАКРИЄ РУДИЙ ДОЩ! Що це означає?!

Читайте провідні новини дня: