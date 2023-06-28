Укриття без перешкод: ноу-хау систему першою в Україні тестує Вінниця

Винахідники попереджають, система може дати збій, якщо не буде світла чи Інтернету.

У Вінниці тестують унікальну систему відкриття сховищ. Завдяки їй двері до укриття відкриються автоматично, щойно у спеціальному додатку пролунає повітряна тривога, йдеться в ТСН.

Звичайні металеві двері до укриття, але відкриває їх не сторож, а автоматика щойно лунає тривога. “Коли оголошується тривога – йде команда на відчинення, відповідно, коли відбій, то буде команда на зачинення”, - пояснює директор вінницького інформаційного центру Сергій Бригадир.

Цю систему Вінниця тестує першою в Україні, кажуть розробники. Роботу ноу-хау відстежують у мерії.

Над автоматикою сховищ у Вінницькій міськраді задумалися після трагедії у Києві, коли 1 червня під зачиненими дверима укриття дитячої лікарні загинули троє людей - 9-річна Вікторія з мамою та 33-річна Наталія, яка закрила собою доньку.

Автоматику тестують одразу в кількох укриттях, розташованих переважно у школах. Користуються ними не лише учні та вчителі, а й мешканці навколо.

Проте, зізнається директорка ліцею, де розташоване це укриття, після трагедії у Києві її непокоїла можливість помилки. Тож вона неабияк рада системі, яка убезпечує від людського фактору. “Всі ми люди, все буває, ця система дає відчуття спокою, що не Дай Боже, щось станеться зі охоронцем, люди завжди, за будь-яких обставин, можуть сюди потрапити”, - каже директорка Катерина Поджаренко.

Після відбою двері сховища автоматично зачиняються, але ті, хто забарився, завжди можуть вийти, натиснувши кнопку на дверях, пояснюють розробники. Після того як систему повністю випробують - її запровадять у всіх укриттях міста. “Ми поки відпрацьовуємо це на комунальних закладах. Тому що є інформація, які двері, який тип дверей, ОСББ ми маємо в планах опрацьовувати, але це буде друга черга”, - пояснює Сергій Бригадир.

Проте, попереджають винахідники, система може дати збій, якщо не буде світла чи Інтернету. На такий випадок спеціальні ключі від дверей є у охоронців, які і відкриють укриття.

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