Укриття у Києві: голова Київської МВА пояснив, де їх шукати у разі небезпеки

Київ продовжує вдосконалення системи цивільного захисту населення. Кожен мешканець та гість столиці може відкрити в інтернеті мапу – "Укриття для населення м. Києва". На цьому ресурсі позначені всі підвали, підземні паркінги, підземні переходи та інші споруди, які можуть бути використані для цивільного захисту населення. Зокрема там є інформація, чи обладнаний той чи інший об’єкт пандусами.

Про це в інтерв'ю сайту ТСН.ua повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Відповідаючи на запитання, чи з’являться у Києві сучасні безпечні укриття, які будуть розташовані у пішохідній доступності з житловими кварталами, голова КМВА розповів, що визначається перелік об’єктів, під час будівництва яких обов’язково мають бути передбачені укриття й інші елементи захисту. Це - заклади освіти, житлові та громадські будівлі, об’єкти критичної інфраструктури.

Крім того Сергій Попко пояснив, чому після ракетного удару метро зупинило свою роботу на цілий день.

"Внаслідок ракетного удару 16 грудня відбулося пошкодження енергетичної інфраструктури Києва і було часткове знеструмлення в окремих районах міста. Тому через дефіцит електроенергії київське метро було змушене припинити перевезення пасажирів. Натомість станції метро працювали як укриття для киян та гостей міста. Київпастранс запустив автобуси з метою дублювати маршрути метро", - розповів він.

Нагадаємо, від 3 січня Київ повернувся до стабілізаційних графіків.

У YASNO раніше зазначаили, що посилення морозів вплине на відключення світла у Києві.

Як повинно виглядати нормальне укриття і що там має бути

Читайте також: