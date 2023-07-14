У приватній компанії "Укрнафтобуріння" "Укрнафта" поставила нового керівника: юристи кажуть - це незаконно

У приватній компанії "Укрнафтобуріння" "Укрнафта" поставила свого керівника. Він разом з юристами прийшов до cтоличного офісу компанії, щоб прийняти справи. Але юристи компанії "Укрнафтобуріння" зміну голови правління називають незаконною: бо відбувається з порушенням процедури. У Київському апеляційному суді мало відбутися слухання оскарження арешту Печерським судом активів компанії. Але прокурор на це засідання не з’явився.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

До офісу приватної нафтогазовидобувної компанії "Укрнафтобуріння" прийшов новий керівник від "Укрнафти" - Олег Мальчик з юристами. Прийшли для приймання-передачі справ.

На початку червня Агентство з розшуку та менеджменту активів передало "Укрнафті" компанію "Укрнафтобуріння" в управління. Відомості в державному реєстрі змінили за день до візиту. Ось діалог юристів двох сторін:

Я вам хочу заявити, що у вас змінився керівник вашого роботодавця. Зараз голова правління – це пан Мальчик.

Мої повноваження припинені?

Ваші повноваження?

Так.

Ні, звичайно.

То я що маю робити?

Виконувати розпорядження пана Мальчика.

Новий керівник відмовляється спілкуватися зі ЗМІ.

"Я не збирався це робити. Я прийшов на робоче місце просто", - каже він.

Юрист нового керівника натомість радить йому почати роботу з вигнання знімальної групи ТСН:

"Олег Васильович, а я вам можу запропонувати перше розпорядження - припинити відеозйомку… Про вихід на роботу? Припинити відеозйомку. Будь ласка"

Юристи компанії наголошують: зміна голови правління "Укрнафтобуріння" - незаконна.

"Оскільки рішення щодо призначення керівника з урахуванням нового діючого законодавства про акціонерні товариства передбачає, що призначення керівника можуть здійснюватись виключно наглядовою радою", - каже заступник керівника юридичного департаменту ПРАТ "ВК "Укрнафтобуріння" Тарас Метенко.

У цей же час в Апеляційному суді призначено розгляд скарги від "Укрнафтобуріння" на арешт Печерським судом активів компанії. Але сторона обвинувачення не приходить на засідання та надсилає лист. А тому засідання переносять на кінець липня.

"У момент, коли повинно було відбутися засідання, в офісні приміщення нашого товаристві з’явилися представники, які представилися уповноваженими керівниками нашого товариства і витребували допуск до документів. Таким чином ми бачимо цілеспрямовані дії щодо з однієї сторони затягування процесу, з іншої сторони – заволодіння якомога швидше підприємством на незаконних підставах", - каже заступник керівника юридичного департаменту ПРАТ "ВК "Укрнафтобуріння" Тарас Метенко.

Кажуть - усе, що зараз відбувається довкола компанії, негативно впливає на її діяльність.

"Починаючи від морального стану всіх працівників, неможливості ведення бізнес-справ з партнерами, оскільки партнери бояться про те, що нове керівництво не дасть можливості виконувати діючому керівництву контракти або діючі зобов’язання. Кричуща ситуація, коли підприємства фактично намагаються просто зупинити", - каже заступник керівника юридичного департаменту ПРАТ "ВК "Укрнафтобуріння" Тарас Метенко.

"Ми втрачаємо відповідний імідж на ринку. Ми вважаємо, що дані такі дії вони спрямовані на кримінальне переслідування відповідних компаній. Безпідставне", - каже представниця акціонерів "Арес системс ЛТД" та "Аріана Бізнес Лімітед" Юлія Іщенко.

Ми направили запит до Офісу генерального прокурора з питанням чому прокурор у справі не з’явився на судове засідання. Там пояснюють це кадровими змінами.

"У зв’язу із кадровими змінами у Офісі Генерального прокурора та переведенням до іншого структурного підрозділу старшого групи прокурорів у вищевказаному провадженні було ініційовано питання щодо зміни групи прокурорів".

Перший заступник паливного комітету Олексій Кучеренко зазначає - управління тимчасовою адміністрацією зупинить виробничий процес у компанії. А в перспективі ця історія ще дорого обійдеться державі.

"Потім законні власники відсудять рано чи пізно, бо тут все незаконно", - каже він.

Нагадаємо, "Укрнафтобуріння" оскаржують рішення суду про арешт її акцій та передавання "Укрнафті".

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