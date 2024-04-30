"Укрпошта" розпродує свої авто: як купити і скільки вони коштують

"Укрпошта" розпродає свій транспорт. Це легкові машини, вантажні, причепи, трактори - загалом на "Прозоро" виставили 531 одиницю. Транспорт, який хочуть продати, або старий, або після аварії і їздити уже не може.

У скільки ж оцінили таку техніку і на яких покупців чекають - у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Деякі автівки "Укрпошти" стоять у бур'янах, а тому компанія вирішила їх продати. Найстаріша машина - ЗІЛ, трал тягач – 80-х років. У перших рядах стоять найновіші авта.

"Ми вирішили вставити на аукціон і дати можливість тим людям, які замаються автівками. Думаю це перш за все люди, які займаються автівками для військових, придбати це. Зібрати з 5 – одну. І направити там де потрібно. Одразу відповідаю на запитання чи маємо ми право передати безкоштовно – ні не маємо", - каже генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Ігор Смілянський

Продаватимуть не поштучно, а лотами. Лоти поділені по регіонах. Найбільший - ось цей київський лот - 134 одиниці. Стартова ціна мільйон сто тисяч гривень.

Щоби залучити якомога більше покупців гендиректор пошти записує мотиваційне відео нагорі. Гроші, каже, дуже потрібні компанії. Бо чи не після кожного обстрілу страждає їхнє майно.

На аукціон із старими машина "Укрпошта" виходить не вперше. До повномасштабного вторгнення на "Прозоро" продали півтисячі машин з першого разу.

Автомобілі "Укрпошти"

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Нагадаємо, "Укрпошта" випустила марку "Зброя Перемоги. Made in Ukraine".

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