"Укрпошта" вляпалася у скандали із сексуальним підтекстом: що відомо

Укрпошта / © Укрпошта

Минуло лише кілька днів, відколи очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський обізвав «повією» користувачку соцмережі, яка насмілилася розкритикувати новий логотип державної компанії, як національний поштовий оператор знову оскандалився. Цього разу обурення українців викликала неоднозначна рекламна кампанія до Дня святого Валентина.

ТСН.ua розбирався з усіма скандалами із сексуальним підтекстом, в які вляпалася «Укрпошта».

Перевернутий ріжок за 600 тисяч грн

Все почалося з того, що з нагоди 32-ї річниці «Укрпошта» оновила логотип.

«Ми оновили стиль бренду, посиливши його українську ідентичність: поправили анатомію знака поштового ріжка та зробили його схожим на українську літеру У», — пояснили у студії Spiilka Design Büro, де виконували замовлення на ребрендинг.

Коли ж стало відомо, що на цю затію було витрачено близько 600 тис. грн, після презентації нового логотипа користувачі розкритикували витрати, вказуючи на занедбаний стан відділень «Укрпошти» у регіонах.

«Якщо ми крадемо, то Ви повія»

Після цього генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський вступив у публічні дискусії в соцмережі Threads, де використовував різкі та образливі формулювання на адресу опонентів.

У відповідь на зауваження користувачки соцмережі, яка прирівняла приміщення відділень «Укрпошти» до хліва, а також натякнула на можливу корупцію в компанії, гендиректор «Укрпошти» написав: «Ну якщо ми крадемо, то Ви повія. У мене стільки ж доказів, скільки у Вас, а ображати завжди прикольніше, ніж щось гарне казати. Тож ми крадії, ви повія. 1-1».

Такі висловлювання викликали різку реакцію Мережі. Одна з користувачок публічно обурилася стилем спілкування, заявивши, що така риторика є неприпустимою.

«Що ви собі дозволяєте? Ви з якого племені вибігли так із жінкою розмовляти. Звикли до безкарності, вседозволеності та о***ли вкрай?» — написала вона.

Втім, керівник держкомпанії не залишив зауваження без відповіді.

«А де ви бачили жінку? Я її не бачив. Якась потвора мене без фактів звинуватила в корупції, а якої статі була та потвора, я не помітив одразу», — написав гендиректор «Укрпошти».

Сексуальні моделі в образах школярок

Не встигли влягтися пристрасті довкола образ жінки керівником «Укрпошти», як національний поштовий оператор знову оскандалився через неоднозначну рекламну кампанія з нагоди Дня святого Валентина, у якій користувачі побачили недоречну сексуалізацію неповнолітніх.

Колаборація з українським брендом одягу та білизни Rikky Hype, мала на меті висвітлити шкільну традицію дарування валентинок.

Однак, коли на фотографіях, що з’явилися в соцмережах, були зображені моделі в образах школярок, користувачі звинуватили державну компанію в сексуалізації неповнолітніх дівчат.

© Скріншот

«Найгидкіша реклама, яку я бачила за останній час. Щиро сподіваюсь, що „Укрпошта“ усвідомить, вибачиться і видалить», — написала одна з користувачок.

У цьому контексті дехто навіть згадував сумнозвісний скандал у США із «файлами Епштейна».

Реакція «Укрпошти» та Смілянського

Після критики в «Укрпошті» перепросили «у всіх, кого цей контент обурив». У компанії заявили, що не підтримують і не толерують жодних форм сексуалізації неповнолітніх.

Водночас генеральний директор державної компанії Ігор Смілянський заявив, що «не бачить проблеми» у фото і звинуватив критиків у «лицемірстві».

«Я не сприймаю лицемірства. Коли в соцмережах люди, які не стримують себе у використанні ненормативної лексики, раптом стають прообразом цнотливості на рівні Матері Терези (хоча й до неї вже є питання), — це не турбота про школярів, а намагання проїхатись на хайпі», — написав він.

Смільянський єхидно написав, що складається враження, ніби ніхто з користувачів соцмереж не дивиться еротичні кліпи чи не переглядає порно.

Зрештою він повідомив, що через суспільну увагу команда «взяла паузу, щоб ухвалити остаточне рішення».

Нагадаємо, раніше очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомляв, що на новий тариф на відправку посилок і документів всередині одного відділення його надихнула дівчина з OnlyFans, якій люди «віддавали гроші із задоволенням». Ми хочемо, щоб і наші клієнти платили за послуги так само легко», — додав керівник державної компанії.