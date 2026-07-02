"Укриття ледве не склалося": що відбувається на місцях "прильотів" у Києві — відео

Наслідки атаки у Києві

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Київ оговтується після масованої російської атаки. Реактивні «Шахеди», балістика, крилаті ракети, «Циркони», «Калібри» — усім цим ворог обстрілював столицю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про обстріл Києва 2 липня

На цю хвилину вже відомо про 17 загиблих. Зростає кількість потерпілих, їх уже 86, із них 70 — госпіталізовані. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Надзвичайникам удалося врятувати на місцях влучань 34 людини. Наразі відомо про 28 ділянок по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу. Переважно, це — житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

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У Дарницькому районі частково зруйновані три багатоповерхівки та приватні будинки. У Шевченківському - пожежа покрівлі 7-поверхового житлового дому та будівлі готелю. Також пошкоджено будинок, у якому розміщена одна з підстанцій «швидкої допомоги». Наразі відомо про пʼятьох потерпілих — медиків та водіїв підстанції. Зруйнували російські терористи і дві п’ятиповерхівки.

На Печерську внаслідок атаки, руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежа на перших поверхах. На Оболоні - вогонь на території складського майданчика. На Святошині — пошкоджені два приватних житлових будинки. У Деснянському районі — понівечена житлова 9-поверхівка.

Наслідки обстрілу Києва / © ДСНС

Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки РФ

Кореспндентка ТСН Олена Лоскун розповіла, що у Дарницькому районі Києва найбільше постраждала одна із багатоповерхівок. Там рятувальники продовжують розбирати завали.

«Тривають пошуково-рятувальні роботи, бо під завалами, яка кажуть рятувальники, все ще можуть бути люди», — зазначає кореспондентка ТСН.

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Відомо, що у цьому будинку загинула одна жінка. Тут травмовано 7 осіб, врятовано 17 людей.

«За нашою інформацією, під завалами ще можуть бути люди», — каже речник ДСНС.

У Києві зберігається сильна спека, що заважає працювати рятувальникам. Наразі невідомо, чи буде цей будинок придатним до життя.

«Укриття ледве не склалося. Все посипалось. Дим. Це була ракета», — розповіла місцева жителька.

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Росія касетними боєприпасами атакувала станцію швидкої допомоги

Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич розповіла, що на станції швидкої медичної допомоги через атаку РФ пошкоджені авто медиків.

«Під час нічної атаки на території підстанцій було близько 30 людей. Це — фельдшери, медики, техніки, водії. Шестеро медиків постраждало, один парамедик перебуває у тяжкому стані. Уламок пошкодив йому артерію. Почалась сильна крововтрата. Йому екстрено надали допомогу. Територія відділення швидкої допомоги усіяна металевими уламки від касетного боєприпасу. Саме вони сильно понищили техніку та автомобілі», — каже кореспондентка ТСН.

Відомо про пошкодження 10 автомобілів швидкої допомоги. Також РФ атакувала і будівлю екстреної швидкої допомоги та приміщення поруч.

Росія обстріляла медиків / © ТСН

Масштабна пожежа у багатоповерхівці

Кореспондентка ТСН Аліна Лісова розповіла, що у Шевченківському районі Києва РФ атакувала 5-поверховий житловий будинок. Тут росіяни знищили 2 під’їзди.

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Місцеві жителі вважають, що окупанти вдарили по даху будинку, далі — спалахнула масштабна пожежа. Люди вибігали у чому були вдягнені та втратили усе своє майно.

Тут працюють рятувальники та комунальники, які ліквідовують наслідки ударів.

«О 2 ночі був дуже потужний вибух, була стіна вогню. Весь наш під’їзд був повністю у вогні», — каже місцевий житель.

Люди розповідають, що від квартир нічого не залишилось.

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«Коли я біг до укриття, то чув крики „- „допоможіть“, — згадує місцевий.

Наразі невідомо, чи є у цьому будинку загиблі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЖИВО із КИЄВА! Там справжнє ПЕКЛО! 13 ЗАГИБЛИХ! Пошукові роботи тривають! | ТСН 10:00 2 липня

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