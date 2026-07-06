Укриття у кожній квартирі: експерт розповів, як вижити під час масованих атак балістикою

Експерт розповів, як потрібно будувати укриття

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Нові будинки та квартири в Україні та Києві потрібно проєктувати за прикладом Ізраїлю. У кожному житлі має бути одна кімната без вікон, розташована в середині споруди і виконана з монолітного бетону.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Впровадження сучасних безпекових технологій безпосередньо у житлову забудову стає нагальною потребою через тривалі військові загрози цивільному населенню.

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«На мою думку, через війну, яка триває п’ятий рік в Україні, кожен будинок чи квартира повинні мати власну кімнату-укриття. Гадаю, що нам варто стратегічно йти до такої мети, бо за цим майбутнє, враховуючи всі реальні загрози від Росії. Щоб вирішити у майбутньому питання з укриттями, саме так має бути при новому будівництві. Щодо старих наявних будинків, то там особливого укриття вже не зробиш, наприклад, у будівлях на 9 чи 16 поверхів. Вони не стануть надійними, якщо там облаштовувати такі кімнати-укриття», — каже Олег Заварзін, архітектор, кандидат технічних наук.

Створення монолітних залізобетонних зон всередині кожного індивідуального помешкання дозволить суттєво знизити навантаження на громадські бомбосховища та захистити тисячі життів під час масованих повітряних атак на мегаполіси.

Проте, якщо у новому будівництві закласти такі параметри безпеки цілком реально на етапі створення котловану та каркаса споруди, то наявний житловий фонд радянського періоду чи початку 2000-х років адаптувати під ці вимоги практично неможливо. Перепланування чи спроби додаткового посилення внутрішніх стін у панельних будинках на 9 чи 16 поверхів не здатні забезпечити тривалий та надійний захист у разі прямого влучання або потужної вибухової хвилі.

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