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Укриття у Києві: чи може підвал багатоповерхівки витримати обстріли і до якого сховища категорично не треба йти
Електронна мапа укриттів Києва рясніє позначками, проте більшість найпростіших сховищ непридатні для перебування людей. Експерт Ігор Молодан розповів ТСН.ua про головну проблему безпеки столиці.
Якщо подивитися на офіційну електронну мапу укриттів Києва, то на перший погляд ситуація з безпекою в місті видається зразковою — уся цифрова панель буквально рясніє червоними позначками. Проте профільні експерти б’ють на сполох: наявність точки на екрані смартфона ще не означає, що в реальному житті сховище відповідає хоча б мінімальним нормам безпеки та перебуває в належному стані.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт із безпеки та керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб» Ігор Молодан.
Які укриття у підвалах небезпечні
На думку фахівця, під час повномасштабної війни для такого мегаполіса, як Київ, захисних споруд завжди буде недостатньо. Водночас проблема столиці полягає не в кількості об’єктів, а в їхній внутрішній якості. На мапі зафіксовані сотні адрес, але рівень їхнього облаштування є критичним.
Через це жителі Києва, які мешкають у пішій доступності до підземних станцій метрополітену, зазвичай категорично відмовляються спускатися у підвали власних багатоповерхівок. Людям значно простіше витратити 5–10 хвилин на дорогу і дійти до платформи метро, ніж перебувати у неприбраному, некомфортному приміщенні з постійним неприємним запахом.
«Я вважаю, що це найбільша проблема: наявні укриття необлаштовані, необладнані. І до речі, вони не можуть бути іншими, бо рахуються як найпростіші укриття, але по факту — це підвальні приміщення старого житлового фонду», — каже Ігор Молодан, експерт із безпеки.
При цьому експерт наголошує, що саме старі підвальні приміщення спроможні реально рятувати людські життя під час уламкових та ракетних ударів російської армії. Проте з цього правила є одне суворе і небезпечне виключення — підвали типових панельних будинків. У разі прямого влучання ворожої ракети такі споруди миттєво складаються, наче карткові будиночки, перетворюючи найпростіше сховище на смертельну пастку для людей.
Проблема фінансування: укриття нанесли на карту і забули
Ігор Молодан зауважує, що під час формування загальноміської мережі безпеки чиновники пішли найпростішим шляхом — провели формальну інвентаризацію підвалів та закрили питання звітністю.
«Проблема у тому, що ці найпростіші укриття просто нанесли на карту і забули про них. Нікого не хвилює, що там не прибрано, затхло і неможливо у них перебувати. Що робити з такими укриттями, я не знаю, бо не архітектор. Але, ймовірно, що ці приміщення, які можуть рятувати людей, потребують хоча б косметичного ремонту», — каже він.
Проте на шляху до приведення підвалів до належного стану постає серйозне фінансове та юридичне питання: хто саме має виконувати ці відновлювальні роботи і з чийого гаманця списуватимуться кошти. Якщо житловий будинок перебуває на балансі класичного комунального ЖЕКу — це одна процедура, але більшість сучасних висоток столиці підпорядковані безпосередньо ОСББ.
Більше читайте у матеріалі: Чому у Києві не вистачає укриттів: експерт назвав топ-5 безпечних місць під час обстрілів і головну проблему