"Укрзалізниця" керує шаленими коштами, але у вагонах досі "тортури", а пасажири змагаються у швидкості із потягами

ТСН.Тиждень спробував поліпшити умови для пасажирів хоча б однієї станції на Закарпатті.

Подорожуй Україною, кажуть нам звідусіль, і сьогодні ТСН.Тиждень покаже, як доїхати з маленькою дитиною і з великою валізою, в один з найбільших туристичних центрів України.

З усіма перевагами української залізниці доведеться зустрітись ще навіть не сівши у потяг – на вокзалах, де часто немає для зручності пасажирів, майже нічого. А далі, якщо пощастить, потрапити у більш-менш відремонтований вагон, пригоди все рівно продовжаться.

Проблема номер два виглядає так - велика валіза не поміщається у відведене для неї місце і це вже новий вагон. Доведеться їй їхати або під столиком, або... До речі, ремонт такого вагону коштував приблизно 30 мільйонів гривень. Та навіть мільйона євро не вистачило нашим умільцям, щоб хоча б мінімально приблизити цей вагон до зручного. Зараз тут стоїть неймовірна задуха, тому що поки потяг не набере швидкості, кондиціонер працювати не може.

Але попри все, їхати навіть в такому купе - велике щастя.

«На залізниці у нас досі експлуатуються понад 300 електровозів моделі ВЛ-8 , які були розроблені в 1952 році, тобто на хвилиночку це 68 років назад», - повідомляє заступник міністра фінансів Олександр Кава

Для довідки, строк експлуатації одного вагону 28 років. Українська залізниця сьогодні нараховує 2800 вагонів. З них 2000 — це металобрухт, який терміново потрібно міняти.

«За кілька років, якщо у нас не буде масово оновленого пасажирського складу, то ми ризикуємо втратити 70 відсотків пасажирського сполучення, як такого», - додає Кава.

Тобто залізничні пасажирські перевезення можуть зупинитися. І це не нафантазована загроза. Бо приклади є, наприклад, сусідня Молдова. Там більше немає потягів для людей.

За останніх десять років ми втратили вже 7000 тисяч вагонів. І продовжуємо втрачати, бо залізниця загрузла в корупційних скандалах і постійній зміні керівництва. До слова, це до того, що керівники УЗ мають просто казкові зарплати.

Новини тижня: чому подорожувати потягом "Укрзалізниці" - справжнє випробування

Свалява — маленьке містечко у Закарпатської області великого туристичного значення. Відоме унікальними джерелами мінеральних вод. Тут десять найбільших санаторіїв, в які щодня їде купа людей з усієї України. Та потяг тут зупиняється лише на три хвилини. 180 секунд на те аби одні пасажири вийшли, а інші зайшли… з валізами, дітьми і без перона.

«В Сваляві багато людей сходять, ті які їдуть саме у санаторій, але це більш повільні люди, бо вони не зовсім здорові. Вони їдуть на лікування. Тому 3 хвилини для такої кількості, тут багато людей виходять, тому звичайно це дуже мало», - кажуть пасажири.

Також читайте Підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення може спровокувати кризу на енергетичному ринку – лист EBA до Кубракова

Це лише одна з причина того, чому подорожувати Україною — це справжнє випробування, такий собі антисервіс.

Ми запитали у профільних відомств, чому галузь, без якої не може бути розвиненої держави, в такому нікчемному стані. Тут вважають, що найголовніша проблема у керівницві УЗ та неправильному використанні коштів.

«Неправильно керували тими коштами, вони менше направляли на рухомий склад, а більше на локальні проєкти, і на свої заробітні плати», - переконує заступник голови комітету «ВРУ з питань автотнаспорту і інфраструктури Володимир Крейденко.

Заробітна платня керіників УЗ заслуговує на окреме розслідування. Скажу лише, що зарплатня ексголови «Укрзалізниці» становила 625 тисяч гривень на місяць.

«Це зарплата більша ніж у керівника німецьких залізниць», - розповідає заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Але ні у ВРУ, ні у Міністерві фінансів поки з цим зробити нічого не можуть, бо керівник підпорядковкується на їм, а спеціальному органу під назвою Наглядова Рада. Тому зараз готується законопроєкт, який як запевнив Крейденков, змінить всю систему управління залізницею.

Та чи вплине це на кількість хвилин на зупинці у Сваляві.

«Три хвилини - це добре. Бо поїзд не відправиться зі станції поки провідники не подадуть сигнал машиністу. Тобто вони "викидують" червоний прапорець, машиніст чекає, пасажири сіли, поїзд поїхав», - запевняє начальник станції Свалява.

Попри заперечення чиновників три хвилини стоянки на станції, де такий великий потік людей - мало.

Тому ТСН.Тиждень звернувся до заступника голови комітету ВРУ з траспорту Володимира Крейденкова з проханням збільшити час зупинки у Сваляві. Той доручив начальнику станції Свалява Олександру Василишину підготувати відповідне подання до керівництва УЗ.

Уже цієї п’ятниці відповідне подання було підготовлене, а Володимир Крейденко взяв його під особистий контроль. Не вже так не можна було, ще десять років тому? Хоча навряд, чи про цю проблему керівник залізниці хоч чув. З зарплатою більше пів мільйона на місяць такі люди в потягах не їздять. У них приватні літаки і гелікоптери.

Автор: Іра Матвієнко

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання