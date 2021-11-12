"Укрзалізниця" похизувалася новим рухомим складом: з Києва до Херсона вирушили нові вагони (відео)

Йдеться про вагони-трансформери.

"Укрзалізниця" похизувалася новим рухомим складом: шість вагонів після капітального ремонту вирушили з Києва до Херсона.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 листопада.

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Йдеться про так звані вагони-трансформери. Вони легко перетворюються зі звичайних купейних, які мають полиці для сну, на вагони типу "Інтерсіті" - з м'якими місцями для сидіння.

Зазначається, що це перша партія оновлених вагонів у межах масштабної реконструкції. У кожному купе є монітор з мапою, швидкістю руху, температурою повітря зовні та всередині, а також індикаторами зайнятості санвузлів. До речі, вбиральні у цих вагонах вакуумні, а тому їх не зачинятимуть на санітарні зони.

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Вартість квитків у такі вагони обіцяють в "Укрзалізниці" не збільшувати. Ціни будуть від 400 до 576 грн залежно від класу.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" презентувала концепт оновленого капсульного плацкартного вагона. Його розробили на Дніпровському заводі з ремонту та будівництва пасажирських вагонів. В оновленому плацкарті передбачено 52 місця — вони стали більшими у розмірах. Розміщуватись пасажири, як і раніше, можуть уздовж вагона. Кожен з них матиме свій стіл, панель управління світлом, індивідуальний світильник, розетку з USB-роз'ємом.

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