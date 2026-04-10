"Укрзалізниця" змінила правила евакуації: коли зупинятимуть потяги та як діяти пасажирам

В Україні евакуюватимуть поїзди / © Укрзалізниця

Замість реагування на загальні сирени — точковий моніторинг повітряного простору. «Укрзалізниця» отримала доступ до військових систем спостереження, що дозволяє залізничникам бачити ворожі безпілотники в реальному часі. Тепер евакуацію оголошують лише тоді, коли загроза зафіксована для конкретного маршруту.

Чому вагон може стати «пасткою» та як правильно ховатися від «Шахедів» у чистому полі — розповідає кореспондентка ТСН Марія Васильєва.

Евакуація за 50 кілометрів

Раніше потяги могли зупинятися щоразу, коли в області вмикалася сирена. Тепер критерієм є наближення ворожого об’єкта на відстань 50 км до потяга. Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко пояснює: це вимушений захід.

Сергій Лещенко, член наглядової ради «Укрзалізниці»: «Коли „Шахед“ наближається на 50 км, у потязі оголошується евакуація. Це незручно, але ризик їхати далі назустріч загрозі й потенційно згоріти у вагоні — ще гірше. В ситуації, де немає ідеальних рішень, ми обрали безпеку пасажирів».

Вагон — не укриття, а ціль

Експерти попереджають: сучасні дрони часто змінюють ціль у повітрі. Побачивши рухомий склад, оператор ворожого БпЛА може атакувати саме його. Трагедія на Харківщині наприкінці січня, коли від прямого влучання у потяг Чоп — Львів — Барвінкове загинуло шестеро людей, підтверджує — вагон миттєво стає вогняною пасткою.

Сергій «Флеш» Бескрестнов, радник міністра оборони: «Якщо „Шахед“ влучить у вагон з людьми, це буде „братська могила“. Закликаю пасажирів відходити від поїзда щонайменше на сто метрів. Ми фіксували випадки, коли безпілотник летів на інфраструктурний об’єкт, але побачивши поїзд, атакував його».

Як правильно евакуюватися: інструкція для пасажирів

Залізничники наголошують: помилки пасажирів, які ховаються під вагонами або між коліями (як про це писали очевидці в соцмережах), можуть бути фатальними.

Нові правила евакуації:

Документи та речі: майте окрему сумку з паспортом, грошима та ліками під рукою. Валізи залиште у вагоні — вони заважатимуть швидкому виходу. Ковдри: якщо на вулиці холодно, дозволяється брати з собою ковдру з вагону. Безпечна відстань: відійдіть від потяга щонайменше на 100 метрів у той бік, куди вкаже провідник (щоб не потрапити під зустрічний поїзд). Тварини: майте напоготові переноску та повідок. Навчання показують, що тварини в стресі можуть поводитися непередбачувано. Якщо почалися вибухи: лягайте на землю обличчям донизу, тримайте рот відкритим (щоб уникнути контузії), накрийте голову сумкою або одягом.

Відмова від евакуації

Залізничники не мають права виводити людей силоміць. Якщо пасажир відмовляється залишати вагон, провідник ще раз попереджає про небезпеку і виходить сам, залишаючи двері відчиненими — на випадок, якщо людина передумає.

Найнапруженішою ситуація залишається на Сумському напрямку. «Укрзалізниця» просить пасажирів із розумінням ставитися до гнучких графіків і затримок, адже кожна така зупинка — це врятовані життя.

