"Уламки по Охматдиту", "брехуни" та "нечисть": Ігнат припустив, чому Безугла скандально звинувачує військових

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключає, що парламентарка ніколи не припинить звинувачувати військових.

Після звірячого обстрілу путінською армією київської дитячої лікарні "Охматдит" 8 липня, в соцмережах розгорілось з новою силою протистояння між колишнім речником командування Повітряних сил, відомим офіцером Юрієм Ігнатом та народною депутаткою Мар'яною Безуглою.

За словами Юрія Ігната, Безугла на свої сторінці в соцмережі опублікувала скандальний допис, до якого прикріпила фото зруйнованого ракетою "Охматдиту" та додала таке питання: "Для чого Командування Повітряних сил ЗСУ знову бреше про уламки?"

Військовий Юрій Ігнат, знаючи "кухню" Повітряних сил, достатньо різко спростував це вже своїм дописом, де відповів Безуглій.

Діалог Ігната з Безуглою. Скріншот зі сторінки у Facebook.

Згодом Безугла відредагувала свій допис. По-новому він виглядав так: "Дитяча лікарня "Охматдит". Які ж (зображення російського прапору – Ред.) нелюди. Тільки командування Повітряних сил ЗСУ не брешіть знову про "уламки".

Своєю чергою, Ігнат підкреслив, що він різко висловився саме щодо першого, невідредагованого допису Безуглої.

Крім того, як свідчать публічні діалоги в соцмережах між Ігнатом та Безуглою, у тональності кожного разу підвищується "градус".

Наприклад, днями Юрій Ігнат в своєму дописі прокоментував ворожий удар по аеродрому Миргорода та закликав провідні медіа, блогерів та Telegram-канали вгамувати емоції, коли йдеться про втрати техніки. Цей пост не залишила поза увагою Безугла. Як видно під цим постом, Безугла прокоментувала його одним словом.

Своєю чергою, Ігнат відповів, тегнувши Безуглу:

Діалог в соцмережі. Скріншот зі сторінки у Facebook.

Станом на ранок 9 липня на її коментар відреагували 158 користувачів соцмереж, серед яких були 63 гнівних "смайликів", а Ігната підтримали більше 580 користувачів.

ТСН.ua задав Юрію Ігнату декілька питань щодо того, чому, на його думку, зараз з'явились всі ці дописи.

Юрій, яка головна мета Ваших дописів, спростувань?

Не дати можливості Безуглій ображати та звинувачувати не тільки Повітряні сили, а й все військо в цілому. Коли головнокомандувачем ЗСУ був Валерій Залужний, вона звинувачувала його. Тоді ми з нею вперше "зчепились". Зараз головнокомандувачем ЗСУ є Олександр Сирський (його службу Безугла теж ретельно критикує – Ред.). Ви ж розумієте, що це, звинувачення військових, ніколи не закінчиться?

Юрій, з чого все почалось?

Вона комусь вигідна. З такою позицією та з такими меседжами. Все, що можно сказати.

ТСН.ua звернувся за коментарем до Мар’яни Безуглої, але парламентарка відповіла, що не буде коментувати слова Ігната.

Раніше повідомлялось про те, що стали відомі імена пілотів, які атакували "Охматдит".

Читайте також: