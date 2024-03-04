Уламки замість затишних дворів: як село під Херсоном пережило чергову атаку росіян

У Бериславі на Херсонщині російські військові скинули вибухівку на пішохода. 55-річний чоловік зазнав уламкових поранень.

Напередодні весь вечір і ніч ворог гатив по прибережних населених пунктах, Херсону й передмістю. Пошкоджено 9 багатоповерхівок, приватні оселі, навчальні заклади та об’єкт критичної інфраструктури. Одне з постраждалих сіл - Зеленівка.

Кореспондентка ТСН Олена Ваніна розповіла про наслідки російської атаки.

Зеленівка оговтується після ворожого обстрілу. Село неподалік Херсона - ще вчора тут стояли затишні будинки, прибрані двори, жителі готували для садіння городи. Але зараз тут усе засипано цеглою та уламками.

Куди не кинь око - будинки з побитими вікнами. Всередині - побите скло, каміння і глина, в кімнатах попадали стелі.

Обстріл села Зеленівка на Херсонщині

Господиня цього дому розповідає, як з онуками після роботи на городі щойно зайшла до хати - і почався обстріл: "Садили цибулю. Діти, у нас внучок малий, 4 года і 17. Ми були всі там. Я прийшла до хати, подивилася на часи, було пів п’ятого. І через минут 10-15 це все сталося".

Обстріл села Зеленівка на Херсонщині

Обстріл села Зеленівка на Херсонщині

Її сусідка показує своє зруйноване обійстя: "Все пошкоджено. Тут тоже нічого немає, тут підняло і спустило, проводку порвало. Ось, будь ласка, - не допадало, на шафах тримається".

Росіяни гатили по селу дуже щільно, каже сусід: "Спочатку в полі бахнуло, потім газову трубу перебило, он туди попало. Потім 11 було "прильотів" усе через мене йшло, і оце через мене "прильот" був. Сарай, голуб'ятник, бочка з зерном, розбита хата".

Обстріл села Зеленівка на Херсонщині

Попри велику трощу, розкидана вибухом цегла у дворах вже акуратно складена. Люди намагаються все якнайшвидше прибрати. Проте більшість будинків потребують капітального ремонту або відбудови.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Будинки більше непридатні для життя! Ворожа арта дістає до все нових територій!

Нагадаємо, окупаційна армія Росії вранці 3 березня вдарила по Корабельному району Херсона. Росіяни обстріляли місто з тимчасово окупованого лівого берега. Станом на зараз відомо принаймні про п'ять прямих влучань у житлові будинки, але інформації про жертв і поранених немає.

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