"Уламок прилетів просто у серце": очевидці розповіли моторошні подробиці ракетного удару по Дніпропетровщині

18 поранених унаслідок ракетної атаки по Царичанці на Дніпропетровщині - досі залишаються в лікарнях. Серед них - 11-річний хлопчик, він у середньому стані. А от стан сімох поранених дорослих лишається тяжким. Росіяни вдарили по селищу в суботу ввечері. Чотири людини загинули, ще 25 постраждали.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Без даху та без жодної вцілілої оселі - двоповерхівку у Царичанці розтрощило вибухом. На руїнах власної оселі пан Володимир розбирає потрощене майно. Та найбільше очікує звістки з лікарні - його дружина Людмила у реанімації.

"Отам в тій кімнаті за компʼютером сиділа. А я в залі. Дивився телевізор. А потім в ванну пішов і воно вистрілило. Взрив. Мене відвело, а її поранило", - згадує Володимир.

Як врятувала обох дітей, пані Любов і досі не може пояснити. Наче відчувала, що їм не можна у цей вечір лишатися вдома.

Наслідки обстрілу Царичанки на Дніпропетровщині

"Просто у справах поїхали, дитину взяли старшу з собою. Він не хотів. Ми його умовляли. А менший - він пішов до друга в сусідній дом. Там вони не дуже постраждали, бігом в підвал. Дуже перелякалися діти. Вони зараз навіть не можуть розмовляти", - каже жінка.

Її оселя, в якій під час вибуху випадково нікого не було, прошита уламками.

Ракетою по селищу росіяни вдарили у суботу ввечері. Спалахнули пожежі.

"Проїжджали по дорозі. Пошкоджена автівка. Тяжкі постраждалі і загиблі з цієї автівки. З будинку, на щастя, загиблих немає", - каже Вʼячеслав Мамонов, начальник Дніпровської РВА.

Ще одна загибла жінка із приватного сектору, що була надворі, розповідають самовидці.

"Уламок прямо у серце", - кажуть люди.

Через цей удар більше двадцяти постраждалих. Серед них - 11-річна дитина. Життя хлопчика із черепно-мозковою травмою поза небезпекою. А от більшість дорослих дістали тяжкі травми.

Люди, що мешкають тут, поки розʼїхалися по родичах. Чи можна відновити потрощений будинок, має встановити спеціальна комісія.

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