Уламок прошив голову: 29-річна вагітна Катерина отримала тяжкі травми через обстріл Росії

Порятунок Катерини у Дніпрі / © ТСН

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Вагітну жінку з тяжким пораненням голови після ракетного удару по лікарні у Камʼянському врятували у Дніпрі. Операція тривала чотири години, медики діставали металевий шматок, що пробив її мозок.

29-річна Катерина вже отямилася у реанімації. Серце її дитини теж бʼється.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольга Павловської.

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Була друга ночі, коли росіяни вдарили ракетами по місту Камʼянське. Вибухом розтрощило терапевтичний та пологовий корпуси.

Коханий Катерини — Влад саме розмовляв із нею.

«Я розмовляв з нею по телефону, коли почув після другого вибуху крики, шум від розбитих вікон. Я кинув телефон. Вона мовчала. Я швидко сів в авто, приїхав до лікарні», — каже він.

Внаслідок атаки троє людей загинуло, серед них — вагітна жінка. Ще понад двадцять зазнали поранень. Серед них — Катерина. Її терміново доправили до Дніпра.

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Катерина / © ТСН

«Коли ми побачили на компʼютерному томографі, що такий відламок лежить в мозку, надії майже не було. Уламок пройшов так по мозку, що операція була майже неможлива, хоча поступала при свідомості Катерина», — каже медик.

Лікарі зібралися уночі, аби зробити вкрай складну та ризиковану операцію — дістати уламок. Операція під мікроскопом тривала чотири години. Нейрохірурги діставали уламок та розтрощені кістки, що від удару опинилися у мозку.

Дата публікації 12:56, 31.07.25 Кількість переглядів 4 Серце дитини б'ється! 29-річну вагітну з Кам'янського рятують після удару по пологовому!

Розтрощені кістки черепа закрили титановою пластиною. Медики сподіваються: вдасться зберегти життя і Катерини, і її дитини, яку вона носить під серцем три місяці.

Це була її перша ніч у відділенні, коли окупанти завдали удару. Коханий пообіцяв побратися, щойно Катерину випишуть з лікарні. Вони сподіваються: їхнє маля після такого випробування матиме щасливу долю.

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Нагадаємо, на Дніпропетровщині росіяни вбили 23-річну вагітну Діану

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 31 липня. УДАР ПО КИЄВУ! Уламки, розкидані по місту — ЧІПАТИ НЕ МОЖНА!