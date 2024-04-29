Уламок від снаряду застряг у серці: військовому в Києві провели унікальну операцію

В столичному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова провели унікальну операцію з вилучення смертельного металу з серця військового-морпіха. Боєць отримав численні поранення від скиду з російського дрону поблизу Кринків на Херсонщині. Один з уламків потрапив в серце і застряг між аортою та легеневою артерією. Будь-якої миті уламок розміром з малу горошину міг спричинити фатальну кровотечу, тому бійця оперативно доставили до столиці, аби вилучити уламок із серця військового.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Морпіх отримав тяжке поранення на Херсонщині

38-річний морпіх Богдан згадує, що поранення отримав на Херсонщині - поблизу Кринків на лівому березі Дніпра.

"Там важка ситуація, я не буду всього розповідати - хлопці тримаються, але там важко", - каже військовий.

Він єдиний з його групи, хто не встиг сховатися від російського дрона-камікадзе.

"Дуже близько впало метра півтора від мене впало уламки розлетілися", - каже Богдан.

Богдан

Через поранення в Богдана зупинилося серце. Побратими його реанімували попри те, що кружляли дрони окупантів довкола. Отямився вже в Одесі, після першої операції.

"У нього було поранення шлуночка серця, там йому ушивали", - каже лікарка-кардіологиня Наталія Верич.

Уламок в серці становив загрозу для життя військового

Але там не наважилися рухати уламок розміром в 5 мм, який застряг в серці. Отже Богдана перевезли у Київ і кілька тижнів готували до більш складної операції.

"Уламок знаходився між легеневою артерією і аортою, він не дуже великий - до 5 6 мм. Але є загроза того, що він може пошкодити стінку легеневої артерії що може призвести до фатальної кровотечі", каже академік, професор та директор Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова Василь Лазоришинець.

Василь Лазоришинець.

Медики кажуть - зволікати було не можна, якщо уламок почне переміщуватися в тілі бійця, його важче буде діставати.

Операції військовим проводять від початку війни

Унікальні операції медики інституту Амосова проводять від початку війни в Україні, з 2014 року. Більшість з уламків вдалося вилучити за допомогою спеціального магніту та майже в усіх випадках без зупинки серця. Така філігранна робота потребує підготовки. Попри те, що часу на неї у медиків катма.

Тактика дій для команди кардіохірургів потрібна, аби кожен з них знав, до чого готуватися в разі, якщо щось піде не за планом. В деяких випадках військовим взагалі не видаляють уламки з серця, бо вони не становлять загрози для життя пацієнтів. Але за останній час, кажуть лікарі, майже всі пацієнти мають показання до видалення.

Під час операції Богдана перевели на штучний кровообіг, аби мати змогу вилучити небезпечний метал з серця. Операція на серці військового триває близько години.

У співпраці з військовими шпиталями медики вдосконалюють магніти і роблять їх меншими, аби не розрізати грудну клітину повністю. В планах – діставати небезпечні уламки з серця через судини, аби забрати звідти зайве.

"З початку бойових дій в лікарні виконано більше 2 тис операцій військовим, з них більше 110 операцій це - пацієнти, які з бойовою травмою серця яким на полі бою надають первинну допомогу і після цього направляють до нашого інституту", - каже директор Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова Василь Лазоришинець.

57-річний військовий розповів про операцію

У лікарні ТСН познайомилась з 57-річним В’ячеславом. В нього теж вилучили уламок з серця. Він воює від початку повтономасштабного вторгнення і поранення отримав так само як і Богдан - на Херсонщині і через скид ворожого дрону.

В'ячеслав оговтується після операції, намагається ходити

Богдан проходитиме реабілітацію близько 2 років

Операція попри ускладнення під час оперативного втручання пройшла успішно. Попереду у Богдана тривала реабілітація – через поранення лівої ноги вона триватиме довше, ніж у В’ячеслава – близько двох років.

Та обидва військових переживають не за себе, а за своїх побратимів, які тримають оборону поблизу Кринків.

Морпіх Богдан

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Нагадаємо, захиснику України провели унікальну операцію із видалення пухлини з серця.

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