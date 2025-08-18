Уламок залетів просто у голову: історія вагітної Катерини, яка потрапила під обстріл РФ, отримала продовження

Катерину уже виписують із лікарні / © ТСН

Реклама

У Дніпрі виписали вагітну, що зазнала вкрай тяжкого поранення під час ракетної атаки. У ніч на 29 липня росіяни вдарили по медзакладах міста Камʼянське. Тоді загинула вагітна жінка та пацієнт паліативного відділення. Понад двадцять людей постраждали. Найтяжчою була 29-річна Катерина при надії.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Катерина каже: усі її думки — про маля під серцем. Саме заради дитини вона залишилася на збереженні у пологовому відділенні лікарні у Камʼянському, коли росіяни вдарили ракетами. Це була її перша ніч у стаціонарі. Вибух пролунав майже одразу після тривоги. Усі саме бігли в укриття, коли окупанти завдали другий удар.

Реклама

Катерина була у реанімації після чотиригодинної операції. Уламки побили все її тіло. Та найбільший ризик був від ворожого залізяччя, що залетіло просто в мозок.

“Осколок залетів в те місце, де концентрація велика судин, і артерій, і вен. І пошкодив ці судини. І під час операції потрібно було розібратися і зберегти всі можливі судини. Потрібно було робити з такою ювелірною точністю — міліметр за міліметром”, - каже медик.

Це була вкрай ризикована операція під мікроскопом, аби Катерина та маля не лише врятувалися від найгіршого, а й мали шанс на повноцінне життя.

“Вдалося під потужним мікроскопом все видалити і зберегти всі функції, що все памʼятаєш, ногами в руками можеш рухати”, - каже медик.

Реклама

Мати Катерини, вчителька початкових класів, каже: після вибуху одразу помчала навздогін кареті швидкої, що доправляла поранену доньку до Дніпра. Що життя її дитини було настільки на межі, почала усвідомлювати лише нині.

“Вона дуже хвилювалася. Вона перший тиждень постійно казала: мама, прощай, я помираю. Ще б пак, кажу; час не настав, кажу. Вже з реанімації вийшла, все”, - каже Тетяна Желізняк, мати пораненої.

Нині медики стежать за розвитком малюка. Серце бʼється як слід. Дитина має взимку зʼявитися на світ. Катерина готується до весілля з коханим. Наречена, її родина та медики сподіваються: найтяжчі випробування — вже позаду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 18 серпня. Реальна ПАНІКА! Лідери ЄС ВИЛЕТІЛИ ДО США! ПОДРОБИЦІ НАЖИВО