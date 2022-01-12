Ультиматуми Альянсу: союзники НАТО сідають за стіл переговорів з Росією і говоритимуть про Україну

Ультиматуми Альянсу: союзники НАТО сідають за стіл переговорів з Росією і говоритимуть про Україну

Вперше за понад два роки союзники сядуть за стіл переговорів з Кремлем.

Сьогодні союзники НАТО сідають за стіл переговорів із Росією. Шукатимуть вихід із безпекової кризи й обговорюватимуть, зокрема, майбутнє України в Альянсі.

Чого чекати Києву від цих перемовин, у ТСН.Ранок 12 січня розповіла коресподентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко.

Найважливіший раунд дипломатичного марафону, що цього тижня триває між Росією й Заходом, сьогодні стартує в Брюсселі. За кілька годин російська делегація привезе свої ультиматуми до штаб-квартири Альянсу та озвучить їх на засіданні Ради Росія-НАТО.

Вперше за понад два роки союзники сядуть за стіл переговорів із Росією. Говоритимуть про те, що останні місяці бентежить увесь демократичний світ, - російських солдатів, танки. Крім того, як пише "Нью Йорк Таймс", посилаючись на американських чиновників, уже й військові вертольоти, що кружляють повз українських кордонів, створюючи неабияку напругу на східному фланзі Європи.

Вже сьогодні союзники НАТО сідають за стіл переговорів із росіянами

Росію союзники закликатимуть до деескалації і конкретних кроків у цьому напрямку, а аткож попереджатимуть про безпрецедентні наслідки, якщо її війська перетнуть червону лінію, що проходить по рубежах України. Стягнувши туди своїх солдатів, Росія запропонувала Альянсу домовитися. Також зажадала юридичних гарантій, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. До слова, про це теж йтиметься сьогодні на переговорах.

Союзники єдині в тому, щоби російські ультиматуми відкинути і дати зрозуміти, що не Москві вирішувати, хто може, а хто ні, - бути частиною НАТО. Тож для України, заявляли раніше в Альянсі, не буде неприємних несподіванок і жодних рішень про неї без Києва країни-члени НАТО обіцяли не схвалювати.

Переговори завершуються пообіді. Тоді ж стане ясно, чи готова Москва до дипломатичного врегулювання напруженої ситуації.