Улюблена іграшка рятівника стала оберегом: як живе Соломійка, якій пересадили серце маленького Юрка

Від початку цього року в Україні провели три дитячі пересадки серця: 6-річній Соломії, 17-річній Юліані та 15-ти річному Максиму.

З Інституту серця виписали 6-річну Соломію, якій місяць тому зробили трансплантацію від 4-річного хлопчика. Він посмертно став наймолодшим донором в Україні. Соломія ж – першою в Україні пацієнткою, якій пересадили серце від іншої дитини.

Як нині почувається дівчинка та що насамперед зробить після повернення додому йдеться в сюжеті ТСН.

Місяць тому маленькій Соломії пересадили серце 4 річного хлопчика. Його батьки погодилися на посмертне донорство. Це була перша в Україні трансплантація серця від маленького донора маленькій пацієнтці.

Улюблена іграшка Юрка, який подарував Соломії серце / Фото: ТСН

Маленька Соломія не відпускає маминої руки, а іншою міцно обіймає м’яке мишеня Джері. Воно було улюбленою іграшкою хлопчика Юрка, який став донором. Іграшку принесла його мама, коли приходила послухати, як у грудях Соломії б'ється серце її сина. Тепер Соломійка називає Джері своїм охоронцем. Попереду дівчинку ще чекає тривала реабілітація, але найскладніше уже позаду.

У сусідній палаті від Соломійчиної додому зібралась і 17-річна Юліана. Місяць тому їй теж пересадили серце, але від дорослого донора. На виписку дівчина одягла улюблену сукню і уже знає, що першим зробить після повернення додому: "Піду з подругами на лате, мені дозволили пити лате, а я дуже люблю смак кави".

Юліана також готується виписатися з лікарні / Фото: ТСН

Єдине що знає Юліана про людину, чиє серце б’ється в її грудях, — це те, що то був чоловік близько 50-років. Дівчина мріє колись познайомитися з його родиною і подякувати.

"Я в житті ще нічого не побачила, але дякуючи родині донора, я ще дуже багато можу побачити. Життя це найцінніше, що в нас є, якщо воно ще й подаровано вдруге", - наголошує дівчина.

Від початку цього року в Україні провели три дитячі пересадки серця, крім Соломії та Юліани шанс на нове життя отримав 15-ти річний Максим з Миколаївщини. Нині він уже вдома.

Максим з Миколаївщини, якому також пересадили серце / Фото: ТСН

Зараз у листі очікування своє серце чекають ще 12 дітей, трьом з них потрібен комплекс, так лікарі називають легені та серце.

"Для пересадки дуже важливі розміри серця. Від дорослого чоловіка дитині серце не пересадиш, і у нас, як і в світі, є проблеми з дитячим донорством. 2022 року не було жодної трансплантації дітям, а 2021-го ми робили дві трансплантації. В мене надія, що ми це зможемо робити швидше", - каже директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль.

Директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль / Фото: ТСН

Після пересадки серця ані у Соломії, ані у Юліани ускладнень не було, тож нині обидві дівчинки можуть поступово повертатися до звичайного життя. Юліана продовжить навчання у коледжі на факультеті з підприємництва. А Соломія збирається у перший клас, і до школи готувалася разом з мамою навіть коли була в реанімації.

Життя після трансплантації: як живе дівчинка з пересадженим серцем

Нагадаємо, 3 липня у 4-річного Юрчика стався крововилив у головний мозок. Це означало, що мозок дитини помре, і це було неминуче, каже мати хлопчика Катерина. Тоді вона зрозуміла, що її син може встигнути врятувати чиєсь життя. Мати хлопчика-донора поділилася їхньою історією, бо має надію, що вона подарує шанс на життя ще більшій кількості людей.

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