Улюблена сіль українців із Соледара знову на полицях, але в меншому пакуванні і досить дорого

“Артемсіль” повертається на прилавки крамниць, щоправда, з новою назвою та символічним пакуванням “Українська міць. Кам’яна”. Сто тисяч паковань з останньої партії солі розбитого війною підприємства Соледара вже продають задля збору на дрони-камікадзе для українських розвідників. За перші дні продажів уже вдалося зібрати 8 мільйонів гривень. Лімітовану партію із символічним дизайном паковання презентувало держпідприємство "Артемсіль" спільно з платформою UNITED24, йдеться в ТСН.

Сіль з українського Соледара, який зараз охоплений вогнем війни, вже давно зникла з полиць крамниць і стала дефіцитною, але тепер повертається із символічною місією.

В одному з цехів, де фасують і пакують українську міць, вручну складають кожен пакетик. Все з мішків із шахт одного з найбільших на планеті підприємств, де її видобували кілька століть поспіль. Справжній вік цієї солі понад двісті мільйонів років – дослідили науковці. Аби дістати її з-під землі, праціники “Артемсолі” спускалися до шахт глибиною 400 метрів.

Вони настільки величезні й унікальні, що свого часу там навіть відкрили туристичний маршрут. У шахтах можна було не лише помилуватися родовищем солі, а й зіграти у футбол чи навіть послухати симфонічний концерт, а 20 років тому тут вперше у світі відбувся підземний політ на повітряній кулі. Але влітку 2022року прийшли росіяни і нещадно зруйнували все.

Востаннє аж так руйнували підприємство під час Другої світової. Все, що зараз вдалося зберегти, – це 20 тонн унікальної солі. Останню партію підприємство “Артемсіль” разом із фандрейзинговою платформою «United24» збирало буквально по всій Україні, аби створити проєкт «міць» і повернути сіль на полиці крамниць. На виручені кошти з продажу купити ударні дрони для головного управління розвідки. “В цьому проєкті - це дуже важливий збір. Це збір на дрони-камікадзе для українських розвідників, які зможуть укомплектувати цілу нову групу. З кожної пачки 465 грн направляються на дрони для ГУР. Один дрон коштує 700 доларів. Нам треба 1000 дронів, це і є запит розвідки”, - каже координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.

Пакетики солоної української міці - вже на полицях деяких магазинів, замовити можна і на сайті UNITED24. Їх всього 100 тисяч, і в них символічне навіть паковання – в такому звичному для нас дизайні, але замість квітки – український тризуб.

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