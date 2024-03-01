"Умисний злочин": у Сумах суд відправив за ґрати ухилянта, який сам виховував дитину

Українські суди все частіше відправляють за ґрати тих, хто ухиляється від мобілізації.

Днями Ковпаківський районний суд міста Суми визнав винним в ухилянні від мобілізації чоловіка, який фактично сам виховував малолітню дитину. Згідно з вироком суду, ухилянт відправлений на три роки до в’язниці.

Чому так сталося – про це йдеться у вироку, який оприлюднений в Єдиному держреєстрі судових рішень.

В документі зазначається, що торік влітку уродженець села Низи Сумського району пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби.

Через два дні після проходження комісії чоловік отримав бойову повістку, але в зазначений час не прибув для відправлення до військової частини і не повідомив про причини своєї неявки.

Справа дійшла до суду, де чоловік повідомив, що в армії він не служив, бойового досвіду не має і побоявся. До цього чоловік додав, що звертався до суду з заявою про встановлення факту самостійного виховання дитини, проте йому було в цьому відмовлено.

Також на суді обвинувачений додав, що у нього є дружина, але вона працює в Польщі, до України повертається час від часу, тому дитину він виховує самостійно, а коли треба йти на роботу, то залишає дитину у бабусі.

Як зазначається в судовому вироку, обвинувачений "не впевнений, що в разі отримання повістки повторно знову не ухилиться від призову".

Крім того, у вердикті суд зазначив таке: "Суд не може визнати щире каяття обвинуваченого обставиною, яка пом`якшує покарання, оскільки в судовому засіданні він пояснив, що до ТЦК більше не звертався і не має наміру проходити військову службу, тобто не вжив і не має наміру вживати будь-яких заходів щодо мінімізації наслідків вчиненого ним кримінального правопорушення".

У вироку суддя написав і про те, чому не призначив чоловікові умовний термін, як це теж часто буває в подібних ситуаціях: "Водночас з урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні зі збройною агресією РФ, та конституційним обов`язком кожного громадянина щодо захисту Батьківщини, вчинений умисний нетяжкий злочин становить значну суспільну небезпечність, тому звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створює в очах громадян і суспільства загалом негативне враження безладдя й безкарності під час запровадженого на всій території України воєнного стану та мобілізації".

Крім того, суддя резюмував: "Ба більше, звільнення від відбування покарання з випробуванням фактично буде наданням йому відстрочки від призову з невизначених законом підстав".

Вирок Ковпаківського райсуду Сум / Скриншот

Як наслідок – чоловік отримав три роки в’язниці. Також суддя розпорядився негайно взяти обвинуваченого під варту в залі судового засідання. Про долю дитини у вироку не йдеться.

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