Умови ненападу: що налякало Путіна і чи скористається Москва різдвяними канікулами для цинічного вторгнення в Україну

Умови ненападу: що налякало Путіна і чи скористається Москва різдвяними канікулами для цинічного вторгнення в Україну

Єдине, що зараз ще стримує Кремль це цифри на економічному калькуляторі.

Головне питання, яке звучить у квартирах простих громадян і найвпливовіших кабінетах планети напередодні свят - чи вступить Україна у новий рік з миром.

Про те, що так налякало кремлівського царя, що погодився сісти за круглий стіл із НАТО і чи скористається Москва різдвяними канікулами для цинічного вторгнення в Україну - 26 грудня йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

ВТОРГНЕННЯ З АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Американське видання "The Washington Post" не відкидає можливості, що вторгнення Москва почне не звідти, звідки чекаємо: сходу чи півночі, а із Азовського моря. Кремль робить останні приготування для атаки на Україну, але в Путіна ще не склався той остаточний пазл, де його вигоди очевидніші за втрати.

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Уперше за майже три роки генсек Північно-атлантичного альянсу Єнс Столтенберг готовий скликати засідання Ради НАТО-Росія. І вже зрозуміло, що Москва, якщо й прийде на нього - то із тими ж ультиматумами: які вже всі знають і відкидають. Але саме ці обурливі вимоги і дають підставу думати, що Путін так лише вимагає уваги до себе, зокрема, від Джо Байдена.

Тож у НАТО імовірність російського вторгнення вважають уже трохи меншою, але видихати з полегшенням все ж таки ще дуже рано.

МАНЕВРИ НА КОРДОНІ

Усього за кількасот кілометрів від українського кордону російські снайпери та мотострілецькі бригади розпочали те, що вони називають маневрами. Вправляються не лише з гвинтівками, але й переносними зенітно-ракетними комплексами "Игла" вартістю 80 тисяч доларів за штуку.

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Росія не зупиняє потоки техніки і колони вояків, що концентруються поблизу українського кордону. За 200 кілометрів від нього уже 122 тисячі російських солдат. Трохи далі – ще понад 140 тисяч. Тактично батальйонні групи розташовуються не лише на східних та північних кордонах України. На нещодавно зроблених супутникових знімках чітко видно – військові бази в окупованому Криму активно поповнюють бронетранспортерами, танками, самохідною артилерією та засобами протиповітряної оборони. За даними кількох ЗМІ, Москва ще й активно вербує найманців для "відряджень" на окуповані території Донбасу та от охочих воювати на сході України виявилося не так вже й багато. Потенційні найманці зізнаються, воювати із добровольцями з мінімальним оснащенням, як це було у 2014-му, геть не те саме, що з регулярною армією, а опинитися у вантажі "200" їм дуже не хочеться. Та хочеться Путіну, який переконаний - Європу можна дотиснути, а США потім теж поступиться.

ЩО СТРИМУЄ КРЕМЛЬ

Єдине, що зараз ще стримує Кремль це цифри на економічному калькуляторі. Як підрахував один із британських журналістів, ціна за вторгнення для Росії дорівнюватиме Чечні, помноженій на десять, чи Грузії, помноженій на 30. І її можна ще трохи збільшити. Як вдалося розвідати американським медіа, Пентагон готовий ділитися з Україною оперативною розвідінформацією. Оперативною - значить прямо контролювати поле бою: видавати цілевказання, відслідковувати маневри і створювати найефективніші плани контратаки.

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У Білому домі ще й начебто задумалися, яким чином допомогти українській армії та партизанам. Причому термін партизани - це теж цілий комплекс спеціальних заходів, для якого складають велики з додатковим оборонним озброєнням та матзабезпеченням. Й у цьому списку цілком можуть опинитися гелікоптери та переносний зенітно-ракетний комплекс "Stinger", спроможноті якого точно знають ті, хто тренується зараз стріляти по Україні "Иглой". Утім розмова про партизанів - спеціальне нагадування Путіну з Білого дому - бо він зараз чує лише американські звернення, що атака України ще не означає отримання контролю над нею.

"Єдина агресія, яку ми зараз бачимо на кордоні Росії та України - це військове нарощування сил Росією й войовнича риторика з боку російського лідера", - зазначила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

ГОЛОВНІ СОЮЗНИКИ УКРАЇНИ

Утім головним союзником України, перефразовуючи британський афоризм - є її власне військо. І всі полігони країни зараз гарячі. Цікаві кадри прийшли із Приазов'я. Українські вояки таки перевірили, чи врятує російські панцерники наварені над ними сітки від пострілу з Javelin. Причому перевіряли вони це в максимально несприятливих погодних умовах. Дощ, хмарність, слаба видимість і рвучкий вітер. Результат - стовідсоткове попадання у ціль. Протикумулятивна російська творчість - безсила. Ракета в середині, метал буквально горить, і це дуже демотивує російських танкістів залазити в середину.

У Чорному морі Росія теж не встановила військову монополію. Найближчі кілька місяців у акваторію патрулюватиме гордість француького флоту надсучасний 140-метровий фрегат "Овернь". На борту крилаті ракети з дальністю в тисячу кілометрів, протикорабельні і протиповітряні комплекси. І зараз ця плаваюча фортеця пришвартована в Одеському порту. Це вже десятий корабель НАТО, який впродовж цього року фізично прикриває морські ворота України.

Через загрозу російського вторгнення, за даними німецького видання "Die Welt", НАТО таки привело в підвищену бойову готовність сили швидкого реагування. Загальна кількість військових, яких мобілізували, становить 40 тисяч – це підрозділи сухопутних, повітряних і військово-морських сил та сил спеціального призначення. У Німеччині новий уряд, і хоч його останні заяви гостріші ніж при Меркель - вони продовжують вірити в можливість умиротворення Путіна без попереднього застосування санкцій.

"За останні кілька днів я вже багаторазово повторювала, як важливо, аби ми повернулися до перемов у Нормандському форматі. Але також ми хочемо використати можливість перемов у рамках Ради НАТО-Росія та упевнитися, що можемо попередити подальшу ескалацію, тому що головну кризу, в якій ми опинилися, можна вирішити лише через діалог", - наголосила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

ПРОВАЛЬНА ПОЗИЦІЯ СТАРОЇ ЄВРОПИ

Київ таку позицію оцінив, як провальну: реальні дії потрібні до, а не після нападу. Та стара Європа воліє не поспішати, цілком виправдовуючи прогнози Москви. Утім, Східна Європа, як ніхто, усіма своїми фібрами відчуває загрозу - у Гуті про це говорили президенти Люблінського трикутника - України, Польщі та Литви.

"Наше спільне завдання - стримати загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща та Литва перебувають в авангарді цього стримування", - наголосив президент України Володимир Зеленський.

Його польський колега Анджей Дуда вважає, що "якщо Росія захоче перемістити ракети з боєголовками на територію Білорусі, то вона це зробить". За його словами, зупинити це може лише рішуча позиція НАТО та США.

ЗБЛИЖЕННЯ КИЄВА З ВАШИНГТОНОМ

Аби зрозуміти, яка ж саме допомога наразі найнеобхідніша нашій державі, Україну вже відвідали кілька сенаторів. А лідери двопартійної Групи підтримки України у Конгресі США провели віртуальну зустріч з президентом України. Їхня заява вкрай пряма - США повинні негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на "Північний потік-2". Й це неабияк дратує Кремль. На будь-яке зближення Києва із Вашингтоном Москва реагує новою хвилею фейків, шукаючи так званий "казус беллі" - тобто яскраву причину для вторгнення. Тепер, за версією Кремля, в Україні начебто працює понад сотня американських військових найманців, які ще й привезли із собою хімічну зброю.

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Повірити у таке людині з тверезою головою важко. Тим паче, увесь світ ще досі дуже добре пам’ятає, хто саме возить по Європі бойовий газ "Новачок". Вгамувати Москву Вашингтон можливо спробує вже у січні на двосторонніх перемовинах. Принаймні так це почули в Кремлі. Але Держдеп з підтвердженням бажаної Путіним зустрічі не поспішає.

"Ми зараз більш об’єднані з нашими союзниками та партнерами, аніж були рік тому майже щодо кожного питання, зокрема російської агресії проти України та її сусідів. Чи зустрінеться Байден з Путіним - зараз ще рано казати. Треба спершу досягти дипломатичного прогресу. Ми хочемо побачити деескалацію на кордоні з Україною. За таких умов було б доречніше вести розмову", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Тож, чия візьме - залежатиме від того, наскільки справді змінився захід. Це вже не схоже на ситуацію сміхотворного тотального занепокоєння, як у 2014 -му, але й казати про повну готовність протистояння Росії не варто.

Яка ймовірність вторгнення в Україну та як світ реагує на ситуацію на наших кордонах

Нагадаємо:

У Кремлі заявили, що готові обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, спілкуватися як зі стороною конфлікту Донбасі вони не будуть.

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