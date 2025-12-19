Умови завершення війни та перемир’я на час виборів: що наговорив Путін про Україну

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент Російської Федерації Володимир Путін у п’ятницю, 19 грудня, провів так звану «пряму лінію» з громадянами держави-агресорки, підбиваючи підсумки 2025 року. Кремлівський диктатор багато говорив про Україну, де російська окупаційна армія четвертий рік веде загарбницьку війну.

ТСН.ua зібрав головні заяви Путіна, які стосуються України.

Про умови завершення війни

Путін заявив, що РФ готова вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року». При цьому він додав, що не бачить «готовності» обговорювати питання територій з боку України.

«Вони [українці] не захотіли виводити війська з Донбасу після стамбульських переговорів і зараз відмовляються. Але ми відчуваємо, що вони готові вести якийсь діалог», — сказав кремлівський диктатор.

Путін вкотре повторив, що Росія готова завершити війну, якщо «будуть усуненні першопричин кризи».

Про воєнні плани в Україні

Володимир Путін заявив, що впевнений у силах своєї армії, особливо на Донбасі. Президент держави-агресорки повторив доповіді своїх воєначальників про просування окупантів в українських містах.

«Червоний Лиман буде взято найближчим часом, вже 50% під нашим контролем. І триватиме рух у бік Слов’янська. У мене немає сумніву, що ЗС РФ „доберуть“ і Костянтинівку. Місто Димитрів повністю оточене. Бої точаться у місті Гуляйполі», — говорив верховний головнокомандувач окупаційної армії.

Путін заявив, що до кінця року будуть нові «успіхи».

Про Зеленського на фронті

Російський президент поставив під сумнів візит президента України Володимира Зеленського до Куп’янска. За його словами, російська окупаційна армія контролює місто, але не просувається на захід.

«Стела стоїть за кілометр від Куп’янська. Ну чого стояти на порозі? Заходь у дім, якщо Куп’янськ ваш», — сказав Путін.

При цьому господар Кремля назвав українського президента «талановитим артистом».

Про винуватців війни

Володимир Путін цинічно відкинув свою відповідальність за смерті людей у війні проти України. Він котре збрехав про те, що начебто Росія не розпочала війну.

«Ми не вважаємо себе відповідальними за смерть людей, бо не ми розпочинали цю війну», — сказав президент РФ.

Про кількість окупантів

Путін заявив, що у зоні так званої «спеціальної військової операції» в Україні перебуває 700 тисяч військових.

«У нас 700 тисяч осіб в зоні „сво“. Переважно — це досить молоді люди. Зокрема, покоління 90-х у великій кількості», — похвалився він.

Кількості втрат кремлівський диктатор не називав.

Про перемир’я під час виборів в Україні

Володимир Путін заявив, що «готовий подумати» над тим, щоб утриматися від ударів углиб території України на час виборів.

«Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів на Україні. Хоча б припинити, утриматися від ударів углиб території у день голосування», — запевнив диктатор.

Водночас він заявив, що вимагатиме участі в голосуванні українців, які проживають на території РФ. Нема сумнівів, що господар Кремля знає, як організувати потрібний результат на виборчих дільницях в РФ, де він панує вже 25 років.

Путін стверджує, що на території РФ зараз проживає від 5 до 10 млн громадян України. Незалежно підтвердити ці дані не можна.

Про репараційний кредит для України

Володимир Путін різко відреагував ідею репараційного кредиту ЄС для України та попередив про «наслідки».

За його словами, використання заморожених активів країни-агресорки — це навіть не «крадіжка», а «пограбування».

Господар Кремля заявив, що Москва «буде захищатися в судах, в юрисдикціях, незалежно від політичних рішень». Окрім того, він пригрозив, що Європі «рано чи пізно» доведеться віддавати те, що вона «вкраде» з активів РФ.

Нагадаємо, напередодні прямої лінії з президентом РФ Володимиром Путіним російські військовополонені в Україні записали звернення зі своїми запитаннями.