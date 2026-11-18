Одна четверта територій України забруднена мінами / © pexels.com

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70 мільйонів євро на розмінування українських територій — про таку підтримку країни-партнери оголосили напередодні на Міжнародній конференції з питань протимінної діяльності у Брюсселі.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький подякував Нідерландам, Норвегії, Фінляндії та ЄС. І додав, що це допоможе швидше повертати землі до безпечного використання, відновлювати роботу аграріїв, підприємств і громад.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

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Територія замінування перевищує площу Бельгії вчетверо

Кая Каллас, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки: «Одна четверта територій України забруднена мінами та вибухонебезпечними речовинами — ця територія перевищує в чотири рази Бельгію. Міни знаходять у парках, у лісах, і росіяни продовжують їх використовувати. Тож це прямо вказує на те, що вони нехтують людськими життями. Їхня зброя не тільки вбиває і калічить, вона тероризує — Росія навмисне здійснює напади на саперів. Наприклад, у червні вони вбили двох українців — Дениса Буцнєва і Руслана Симоненка — в Херсонській області, коли сапери працювали над розмінуванням українських територій. Щодня вони завдають усе більше кривди українцям — тож ми повинні разом допомагати і, зокрема, відповісти за це».

Сергій Корецький, прем'єр-міністр України: «З 2023 року 174 тисячі кілометрів українських територій можливо є замінованими. А між 2023–2025 роками ми провели обстеження та повернули більш як 40 тисяч квадратних кілометрів до користування. У цьому році повернули вже 5 тисяч кілометрів — 200 з них — землі, очищені від мін. Тож ситуація є складною, але разом зможемо її подолати».

Кошти на ремонт техніки ДСНС та підтримку українських операторів

Тут присутні також представники уряду від Міноборони і Мінекономіки. Саме для рятувальників ЄС виділив найбільше грошей — на обслуговування техніки, а також на ремонт, щоб наявні машини не простоювали. Також кошти перенаправлять на розмінування і підтримку українських операторів.

Роман Примуш, заступник голови ДСНС з питань цифрового розвитку: «Для нас дуже важливо, аби ми вибудували спроможність ДСНС, щоб не лише могли реагувати, а й забезпечити спроможності. Ми говоримо про техніку і обладнання для наших піротехнічних підрозділів, спецобладнання для підводного розмінування, сервіс для машин механізованого розмінування — маємо близько 100 одиниць, які потребують не лише залучення, а й цілого комплексу забезпечення».

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Українські технології розмінування вже допомагають у Сирії

Борис Дрожак, співзасновник Rovertech: «Спочатку була Україна, а зараз починаємо мислити потроху про роботу з іншими країнами, бо якщо ми щось відправляємо, то очікуємо, що вони будуть допомагати нам — це додаткове фінансування, яке повернеться в Україну для Збройних сил».

Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки України: «Україна допомагає вже в Сирії. Зараз ми пояснюємо, як ми розробили таку систему: наступний крок — сирійці приїдуть в Україну, українська техніка їде допомагає в Сирію, а далі українці їдуть розміновувати».

Конференція триватиме ще два дні — учасники будуть і надалі обговорювати та шукати усі шляхи, щоб зупинити Росію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Крим без мосту, Київ у заторах, а «Рамштайн» дає гроші й зброю | ТСН 20:00 17 ЛИСТОПАДА

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