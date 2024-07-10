“Унікальна можливість уникнути мобілізації”: ділки в Україні вигадали шокувальну схему

Чи справді можна отримати відстрочку від мобілізації з переломом кінцівок.

Зламати кінцівку, щоб уникнути мобілізації. У Дніпрі “бізнесмени” за гроші пропонують такі послуги військовозобов’язаним. Процедуру нібито проводить медик, а ціна “залежить від місця впливу”.

Фото кількох подібних оголошень з’явилося в місцевих Телеграм-каналах, втім їх швидко видалили з популярної платформи. Ділки називають такі варварські методи “унікальною можливістю уникнути мобілізації не залишаючи країни”.

“Швидко та професійно надаю відстрочку. Профільна медична освіта. Точковий вплив. Використання якісної анестезії. Відстеження стану під час відновлення. Допомога під час оформлення необхідних документів”, — йдеться в одному з оголошень.

Фото: "Днепр сейчас"

При повторному зверненні, якщо раптом одного перелому виявиться мало, обіцяють знижку. Ті, хто нібито звернувся за такою послугою, пишуть, що “лікар просто майстер”, а “в нинішніх умовах по-іншому ніяк”.

Фото: "Днепр сейчас"

Чи справді можна отримати відстрочку від мобілізації з переломом кінцівок. Та чи можливо покарати таких “бізнесменів” та їхніх клієнтів-ухилянтів, у коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Перелом руки ноги — чи є відстрочка

За Положенням про військово-лікарську комісію (ВЛК), такі показники, як травми верхніх та нижніх кінцівок, переломи кісток, травматичне пошкодження кровоносних судин, переломи ребер, грудини, лопатки, ключиці, переломи кісток тазу, відповідають ст.78 розкладу хвороб, яка в залежності від ступеню порушення функцій — незначні, помірні чи значні — передбачає як непридатність до служби із виключенням з військового обліку, так і придатність лише в підрозділах забезпечення чи “повну” придатність.

“Наприклад, якщо травми привели до таких наслідків як втрати кінцівки, або до розладів сенсорних систем (це порушення слуху, зору, нюху, смаку, відчуття рівноваги), голосоутворення і мовлення, до частих епілептичних нападів тощо, то в такому випадку можлива непридатність із виключенням з обліку”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Якщо травма незначна та підлягає консервативному лікуванню (тобто не оперативному втручанню), то звісно, що такий чоловік буде визнаний придатним до служби.

Якщо травма потребує хірургічного лікування, за словами адвокатки, ВЛК застосовує ст. 81 розкладу хвороб, яка передбачає тимчасову непридатність, за якою можна отримати відстрочку від 6-12 місяців.

Чи можливо покарати ухилянтів

За словами Марини Бекало, однозначно такі дії з боку військовозобов’язаного можуть кваліфікуватися як ухилення від військової служби за статтею 336 Кримінального кодексу, якщо факт ухилення буде доведений.

“У Кримінальному кодексі є також окрема стаття 409, яка передбачає покарання за ухилення від військової служби саме шляхом самоскалічення, але ця стаття стосується військовослужбовців, тобто тих, хто вже проходить військову службу”, — каже адвокатка.

Дії “надавачів послуг” можна кваліфікувати як умисні тілесні ушкодження, в залежності від тяжкості тілесних ушкоджень (тяжке або середньої тяжкості), за статтями 121 або 122 Кримінального кодексу.

“Крім того, якщо надавач такої послуги ще є медичним працівником, або він залучається до цієї процедури, наприклад, для введення анестезії, то в залежності від індивідуальних обставин, такі дії медпрацівника можуть додатково кваліфікуватися як неповідомлення про небезпечний стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, за статтею 136 Кримінального кодексу, та додатково ще можливі дисциплінарні стягнення у вигляді звільнення з роботи”, — розповіла ТСН.ua Марина Бекало.

Як ухилянти "косять" від мобілізації

Раніше повідомлялося, що останнім часом у рази побільшало охочих одружитися з жінками, які мають інвалідність. На такі дії чоловіки наважуються в надії виїхати за кордон або бути звільненими від мобілізації. Доходить навіть до того, що оголошення про фіктивний шлюб можна знайти у соцмережах, таких пропозицій — сотні. Що ще вигадали — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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