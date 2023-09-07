Унікальна спецоперація “Синиця”: що відомо про пілота Мі-8, який став “напівмільйонером”

Російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України вертоліт Мі-8 разом із сюрпризом на борту. Наразі він розповідає про таємниці Кремля нашим розвідникам і планує допомогати Україні боротися за її незалежність і суверенітет.

Що відомо про Максима Кузьмінова і чому він пішов на угоду з українською розвідкою — в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.

Унікальна спецоперація “Синиця” готувалася Головним управлінням розвідки України понад шість місяців і не дарма: 9 серпня броньований вертоліт із екіпажем з трьох бійців усередині, в тому числі його капітаном, приземлився на території України десь у Харківських полях. Окрім цього, усередині на українських розвідників чекали ще сюрпризи.

Здобиччю воєнних розвідників разом з вертольотом з бортовим номером 62 стала цінна документація та секретне технічне обладнання. Це вже завдало значної шкоди ворожій авіації — від такої втрати оговтатися їй буде дуде не легко.

Артем Шевченко, журналіст і військовослужбовець ЗСУ, зауважив: “Технологічне обладнання, яке є на гвинтокрилі, допомогло нашим Повітряним силам і розвідці краще зрозуміти ворожу авіаційну систему безпеки і зв’язку. У нас таких нових вертольотів немає. Гелікоптер Мі-8 перевозив цінний вантаж — різне авіаційне обладнання — до бойових винищувачів Су-30СМ і Су-35. Відповідно це суттєво вплинуло на боєздатність тих літаків, до яких цей вантаж мав бути доправлений”.

Вертоліт Мі-8 / Twitter

Максим Кузьмінов — той самий 28-річний капітан-вертолітник, який фактично викрав російський гвинтокрил для України. Пілот розповів, що з українськими розвідниками на зв’язок вийшов сам через платформу “Хочу жити”. Каже, що у відповідь почув те, що хотів — гарантії безпеки для себе та батьків, яких теж вивезли з Росії, можливість створення нових документів та грошову винагороду у сумі 500 тисяч доларів.

“Я зрозумів, що знаходжуся поруч із кордоном, тобто я передав своє місцезнаходження. Сказав, що давайте спробуємо, я знаходжуся недалеко. І вже остаточно прийняв рішення. Перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. В принципі ніхто не знав, що зі мною. Мабуть дні 3-4 ніхто не розумів, що сталося. Перелетів, все успішно, приземлився. Мене зустріли, зі мною поговорили, що до чого”, — прокоментував Максим Кузьмінов.

Під час фінального етапу капітан екіпажу отримав поранення, але був вчасно госпіталізований.

Тепер вже підлатаний та у безпеці, пілот розповідає подробиці спецоперації. Пригадує, як підняв борт Мі-8 у повітря, аби нібито перевезти деталі для винищувачів з Курська до кордонів Харківської області. Тоді він і почав діяти. Але раптом загубився у повітряному просторі або не зорієнтувався під час негоди — принаймні саме таке спецоперацію під кодовою назвою “Синиця” від ГУР називають пропагандисти, аби хоч якось втішити себе після болючого ляпаса.

Втім поки пропагандисти намагаються втішити себе і заспокоїти росіян, пілот вже надає Україні надважливі свідчення та розсекречує кремлівські таємниці. У тому числі про ворожу армійську авіацію, системи зв’язку та аеродромну мережу, а ще про те, скільки російські льотчики отримують за вбивства українців — а це близько 150 тисяч рублів.

Цей удар для Росії називають болючим та принизливим, адже такої зради не очікував явно ніхто. Про цей випадок, ймовірно, не в курсі і сам диктатор.

Власне “Синицею” спецоперацію нарекли не просто так. Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив: “Синиця в руках — це добре. Сьогодні в руках українських Сил безпеки і оборони — раніше російський вертоліт Мі-8 2016-го року виробництва разом з пілотом, який не просто перейшов на бік добра і на бік України, але й збирається допомагати Україні і далі захищати свою незалежність і суверенітет”.

“Це надзвичайно важливий приклад. В історії світових спецслужб є подібні приклади, але не в умовах повномасштабної війни. Це дуже добре. Це означає, що є розуміння, що Україна перемагає, що вона на боці добра і захищає своє”, — додав він.

Тепер ворожий Мі-8 — один із найновіших в РФ — працюватиме на користь України, як і його пілот.

Сам Максим розповів, що марив небом із дитинства, а любов до літаків прищепив дід, той — заслужений пілот РФ і вперше за штурвал посадив хлопця ще у п’ять років. А вже у 2018 році Максим Кузьмінов закінчив училище і після розподілу потрапив у Хабаровськ, де і сів за штурвал цього самого Мі-8.

Під час повномасштабної війни він двічі був в Україні. Вперше — за маршрутом Таганрог-Маріуполь, аби підібрати ворожий десант. Друге відрядження припало на Бердянськ. Запевняє, що Україну жодного разу не обстрілював, а власне займався перевозом екіпажів та боєприпасів.

До рішення перейти на бік правди, як каже сам Максим, ішов кілька місяців. Для цього детально вивчав і історію. “Було єдине питання — навіщо Батьківщині така війна? Я зрозумів, що це зло, це жах, це злочин”, — поділився він.

Пілот не приховує своєї впевненості в перемозі України: “Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, Україна переможе — це лише питання часу”.

Зараз для російського пілота все змінилося — його родину вивезли з РФ перед спецоперацією. Крім того, він став доларовим “напівмільонером” — за даний гелікоптер він отримає від України 500 тисяч доларів. А головне — вбивати мирних людей йому не доведеться.

Тепер він закликає інших льотчиків слідувати його прикладу, а сам планує і далі літати: “Звичайно, якщо ви здійсните те, що я здійснив, такого роду вчинок, ви аніскільки не пошкодуєте, ви будете забезпечені до кінця свого життя. Будуть вам пропонувати роботу скрізь — чим би ви не захотіли займатися. Ви просто відкриєте для себе світ барв. І запам’ятайте: ви просто багато чого не знаєте, багато не бачили, як живуть інші люди. Коли ви дійсно щось відкриєте, ви свою думку докорінно зміните”.

Тим часом в ГУР заявляють, що ця спецоперація — перша, але не остання.

За рік існування національної програми “Хочу жити” сайт переглянули понад 14 млн разів. 10 тисяч росіян вже подали заявку на здачу в український полон.

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