Унікальна спецоперація в історії воєн: спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV дрона

У Служби безпеки для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів, зазначило поінформоване джерело.

На рахунку Служби безпеки іще одне по-справжньому унікальне влучання по ворожій цілі. Вчора, 6 серпня, воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 з допомогою FPV-дрону.

Як підтверджують джерела ТСН.ua, вразили російський гвинтокрил над Курською областю РФ.

На відео добре видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.

Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV дрона

"СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон. Українська сторона не коментує інформацію про нібито рейд до Курської області.

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