Унікальна українська обитель на святій горі Афон: який вигляд вона має і чому ПЦУ шукає благодійників

Ініціативна група за підтримки Православної церкви України починає відбудову першої україномовної обителі на святій горі Афон. Організатори запрошують долучитися до відновлення усіх небайдужих.

Якою ж вона була, ця келія, чому це місце вважається унікальним і зрештою, якою вона буде, перша наша обитель на Афоні – у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Загороднього.

Ннамісник келії монах Паісій везе ТСН до старовинного храму. Перша згадка про нього у літописах - 991 рік, рівно за тисячу років до відновлення нашої незалежності.

Українська обитель на Афоні

У січні минулого року у цих потрісканих стінах вперше прозвучала українська мова і молитва за українське військо. Протягом року за пожертви меценатів вдалося розчистити територію від чагарників та затвердити план будівництва. І от, кажуть організатори, настав час великого будівництва і повноцінного повернення на Афон. Бо ж українці були на святій землі ще з часів Київської Русі - багато будували і жертвували на монастирі.

Натомість зараз на Афоні якщо й говорять про Україну, то хіба в зросійщеному Пантелеймонівському монастирі - в контексті "руського міра".

Афон

"Тому присутність українська на Святій Горі Афон, відродження цієї присутності, відродження історичної пам'яті, відродження місця, куди паломники з України, духовні і світські, можуть прибути і відчути себе вдома, відчути себе одночасно і в цій духовній традиції, але також і не маючи мовного, культурного, або службового бар'єру, це надзвичайно важливо", - каже Євстратій Зоря, митрополит Білоцерківський, речник Священного синоду ПЦУ.

Плани на відбудову масштабні. Крім відновлення самої церкви, планують спорудити трапезну, келії для монахів та будиночок для прочан, місць так на 50-70. У ПЦУ обіцяють запустити автобусний рейс, який доправлятиме українських бійців на святу гору Афон для духовної реабілітації.

"Також, якщо буде благословіння на це, побудувати великий храм. Тому що територія, насправді, вона є велика і дозволяє розгорнути масштаб цього проекту", - каже Роман Когут, священник Православної церкви України.

На будівництво потрібно 800 тисяч євро. Ледь не кожному меценату організатори обіцяють маленькі подарунки на пам'ять про пожертву - від символічних ключів до іменних цеглин, які вмонтують у нові стіни келії. Ще одну цеглину подарують. Частину від пожертв перерахують медикам з соціальної місії Православної церкви України, яка вивозить поранених з передової.

Якщо збір піде добре, то наступну Паску святитимуть на Афоні вже українською.

Українська обитель, яка потребує ремонту

"Можливо, хтось скаже, що Афон зараз не на часі і чому ми повинні витрачати кошти на будівництво десь там за кордоном, але Україна на Афон не іде. Україна на Афон повертається. От Києво-Печерська Лавра. Святий Антоній, саме з Афону приніс ось цю традицію чарнецтва в Україну. І священники запитують, якщо ж ми будемо молитися і Бог буде з нами, то хто тоді проти нас? ", - наголошує Олександр Загородний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українська молитва на святій горі Афон! Кожен може долучитися до побудови першої української обителі

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