Унікальне Євангеліє переховували від росіян: як в Ізюмі вдалось врятувати 300-річну книгу

Харківські реставратори працюють над відновленням 300-річного Євангеліє, яке музейникам вдалось зберегти під час окупації Ізюма. Сторінки артефакту почорніли та запліснявіли. Частину аркушів фахівцям доводиться збирати наче пазли.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Наукова співробітниця Ізюмського краєзнавчого музею Ірина Ярмоленко розповіла, як навесні 2022 року у будівлю музею росіяни влучили двічі. Стеля частково обвалилася, повибивало вікна та потрощило вітрини. Працівники під обстрілами бігли рятувати експонати.

Реставрація Євангеліє

Раніше тут зберігали 300-річне напрестольне Євангеліє. Його подарував місту гетьман Іван Мазепа. Є свідчення, що під час Другої світової співробітники музею закопували книгу від німців на городі. А минулого року, аби вберегти експонат від російських окупантів, у вітрину поклали іншу книгу, а оригінал ховали у підвалі.

"Вивезти його не було можливості, бо блокпости і просто усіх обшукували", - каже Ірина Ярмоленко.

Ірина Ярмоленко

Після звільнення Ізюма Євангеліє передали реставраторам. Ще до повномасштабної війни священне писання намагалися реставрувати, втім через брак коштів роботи так і не завершили. Зберігання у підвалі під час окупації ще більш пошкодило сторінки. Деякі - реставратори збирали наче пазли.

"Це дуже цінний експонат. Це кінець 17- початок 18 століття", - каже реставраторка Наталія Чорна.

Процес реставрації триватиме щонайменше півтора роки, кажуть фахівці. І надзвичайно радіють, що Євангеліє вдалось врятувати від загарбників. У музеї теж почали відновлювальні роботи, потроху збирають і нові експонати.

Євангеліє

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 15:00 за 20 листопада 2023 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині знайшли золоті прикраси, ймовірно, другої половини XVII сторіччя. На скарб натрапили під час підготовки будівництва Центру молоді в середмісті.

Читайте також: