Унікальні модерністські споруди під загрозою знищення: у Києві почалась реконструкція павільйону "Квіти України"

"Квіти України" — навчально-методичний павільйон в стилі післявоєнного модернізму, споруджений у 1983–85 роках.

Унікальні модерністські споруди під загрозою знищення. У столиці почалась реконструкція павільйону "Квіти України" - величної будівлі в стилі модернізм, що є окрасою Шевченківського району.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 29 червня.

Павільйон розташований за адресою: вулиця Січових Стрільців, 49.

Чому нищать "Квіти України", розповідає кореспондент "Сніданку" Антон Пшеничний: "Ось він - навчально-методичний павільйон "Квіти України". Побудований у стилі післявоєнного модернізму у 1983-85 роках. У 1986 проєкт отримав відзнаку Спілки архітекторів як один із найкращих архітектурних творів того року. І ось два тижні тому павільйон почали реконструювати. І як зміниться будівля після цього - ніхто не знає".

Жодної комунікації з громадою інвестор не веде, каже представниця ініціативної групи “Зберегти Квіти України” Леся Донець.

"Жодної інформації ми власне не отримували. на якомусь моменті, коли вже з’явився паркан і вже почались роботи з демонтажу вікон будинку, не було навіть інформаційного щита з якоюсь інформацією, тому ми почали власне писати заяви у поліцію", - розповідає Донець

Єдиною людиною, з якою зв’язались представники забудовника, якраз після звернення до правоохоронців, став депутат Київради Дмитро Гурін. Його запевнили, що, наприклад, виноград, який майже три десятки років прикрашав будівлю, ніхто чіпати не буде. Але наприкінці минулого тижня його таки зрізали. І зрізали так, щоб ззовні, через паркан, ніхто цього не помітив.

"Якщо придивитись, цей виноград - лише залишки. Там вже зів’яле листя. Воно просто вмиратиме в нас на очах ще десь зо тиждень, жовтітиме і відпадатиме. Там був стовбур товщиною 15-20 сантиметрів - його нема. Забудовник запевнив, що він мав контракт з "Київзеленбудом" на переселення цього винограду. "Київзеленбуд" нам цього не підтвердив. Тобто ми не знаємо, куди цей виноград поділи", - зазначає Донець.

І виноград - це не єдине, що зникло. Потроху прибирають зовнішнє оздоблення, розбирають фасад. Проєкту реконструкції водночас і досі не бачив ніхто. А замість павільйону, на секундочку, хочуть будувати бізнес-центр. Висотою щонайменше 27 метрів.

"Там були вітражі, які протримались тут усі роки незалежності, їх робили класні художники. Так от все це кудись просто вивозиться. Нам не обіцяють, не гарантують, що це повернеться колись, і власне з громадою ніяк не коммунікується, що тут робитиметься", - каже представниця ініціативної групи “Зберегти Квіти України”.

І тепер про законність. На жаль, цей будинок не є пам’яткою. Але, реконструкція без погодження автора оригінального проєкту, Миколи Левчука, дуже нагадує порушення пункту 4 частини 1 статті 14 ЗУ "Про авторське право і суміжні права" та статті 7 Закону України "Про архітектурну діяльність". Зараз активісти звертаються до органів місцевої влади з вимогою надати цій будівлі офіційний статус нововиявленої пам’ятки.

"А також ініціативна група створює петицію, можливо, навіть уже сьогодні вона з’явиться на їхній сторінці у фейсбуці. Раджу підписатися та стежити за останніми новинами щодо павільйону “Квіти України”. Наостанок хочу сказати, що унікальних модерністських будинків в Україні не так вже й багато, тому варто захищати витвори мистецтва з цегли та бетону", - підсумовує журналіст.

Нагадаємо, у Пущі-Водиці демонтують паркан навколо ділянки у лісі.

Унікальні споруди під загрозою знищення: у Києві почалась реконструкція павільйону "Квіти України"

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