Кінбурнська коса

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Гуманітарна катастрофа, що загрожує перетворити Кінбурнську косу на колективне кладовище. Без їжі та медикаментів, оточені водою з трьох сторін, близько сотні жителів Покровського, Василівки, Геройського та Покровки — тимчасово загарбаних московитами українських селищ на Кінбурнській косі — пережити майбутню зиму навряд чи мають бодай найменший шанс.

Усю прибережну смугу та єдину дорогу, якою можна залишити косу, російські вояки замінували! Жодної допомоги людям в окупованих селах — хоч продуктами, хоч медикаментами, хоч з евакуацією — московити не надають. Ті, хто на власний страх і ризик наважилися йти замінованими стежками й кому пощастило дістатися вільної України, запевняють: на їхніх земляків, українців, переважно людей старшого віку, якщо терміново не докласти зусиль, уже невдовзі чекатиме голодна смерть.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

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Двомісячний шлях через Ростов і Мінськ: історія 84-річної переселенки

Діна Яковець, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «У війну народилася, в 42-му. Після війни, до цього часу прожили. А тепер доведеться у війну помирати… Мені зараз — я сплю, і мені гриби сняться! Саме білі! І я от іду ніби по кучугурах — іду, а вони із землі так вилазять! Спимо, а сниться все одно Покровка!»

Лише нещодавно жінка самотужки подолала дуже довгий та геть непередбачуваний маршрут тривалістю майже два місяці, аби опинитися за лічені кілометри від свого села!

Діна Яковець, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «З Покровки — на Геройське. Із Геройського — на Залізний Порт, із Залізного Порту — на Скадовськ. Зі Скадовська — на Ростов. Із Ростова — на Мінськ. Із Мінська — на Ковель. А з Ковеля — Одеса, Очаків».

Вона називає себе Діною і зізнається: дуже щаслива бути серед рідних, на вільній від окупантів материковій частині України. Адже в її рідній Покровці, на Кінбурнській косі, нині геть не життя!

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Діна Яковець, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «Ситуація, як кажуть, жахлива! Там немає ні хліба, ні цукру, ні борошна! Завдяки цим самим окупантам — вони перерізали майже всю худобу! Корів теж немає, їх вирізали! Там були табуни коней — теж їх немає! Нічого нема!»

Близько сотні заручників: відсутність ліків та заміновані ліси

Натомість від березня 2022-го всі понад 215 квадратних кілометрів Кінбурнського півострова — окупована частина Миколаївщини з Херсонщиною.

Дніпробузький лиман Чорного моря завширшки від 6 до 7 кілометрів. І, насправді, від 2022 року і дотепер це суцільна, прозора і фактично безперешкодна лінія бойового зіткнення. По інший бік — Кінбурнська коса, і там дотепер присутні не лише московитські окупанти, а й чимала кількість українських цивільних жителів. І насправді це величезна проблема!

Їх там залишається близько сотні в Покровському, Василівці, Геройському та Покровці — цивільних українців, переважно людей старшого віку, яким конче потрібна медична підтримка.

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Оксана, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «Люди, у яких хронічні захворювання, особливо гіпертоніки — немає ні чим поміряти тиск, ні збити тиск. Немає нічого! Якщо потрібна якась мінімальна допомога — її немає кому надати! Ліків майже немає! Продуктів залишилося — нуль! Це просто питання життя чи смерті, тому що в людей не залишилося нічого!»

Люди мешкають у своїх будинках, каже Оксана, але хазяйнують на Кінбурні п'ятий рік не вони. Від початку 2024 року, розповідає Надія, ще одна вимушена втікачка з Кінбурнського півострова, життя там стало геть нестерпним!

Надія, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «Заміновано все узбережжя. У ліс не можуть вийти ні заготовити дрова, ні збирати собі гриби. Там ситуація з усіх сторін! Вони там, як на лінії фронту! У них немає можливості ні назад, ні вперед виїхати!»

Московити заборонили людям навіть виходити на берег, аби спіймати риби! Замінували і прибережну смугу, й геть усі шляхи, якими транспорт міг завозити продукти з медикаментами або ж була можливість виїхати з коси.

Діна Яковець, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «Орки кажуть: „Хочете їхати — їдьте! Але ми за вас відповідальності не несемо!“»

Кілька автівок із місцевими спробували було вирватися, але ходили чутки, каже жінка, що обидві підірвалися на мінах! Але й великого вибору в тих, хто залишився на півострові, визнає пані Діна, просто немає.

Діна Яковець, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «Взагалі-то два виходи, я вважаю: або їдеш чи йдеш по дорозі — і ти підірвешся, або помреш із голоду! Замкнене коло! Нема як із нього вискочити!»

Надія, що сама лише нещодавно вирвалася зі смертельної пастки колись мальовничого природного заповідника, запевняє: самотужки, без допомоги ззовні, заручники Кінбурнської коси будуть приречені на смерть!

Надія, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «Там ситуація не менш складна, ніж в Олешках! Повинні всі стати на захист цих людей і якось їм допомогти, щоб їх не забували. Щоб усі про це говорили, об’єдналися в зусиллях».

Та їжа з ліками, навіть звичайні сірники мешканцям окупованої Кінбурнської коси потрібні вже!

Діна Яковець, вимушена біженка з Кінбурнської коси: «Люди залишилися на вимирання! Якщо їх звідти не вивезуть — це… це кошмар, діти…»

Гуманітарна місія ОТУ «Одеса» за допомогою дронів

Не чекаючи сприятливих умов, командування оперативно-тактичного угруповання військ «Одеса» розробило план спеціальної місії, як доправити українцям на півострів найнеобхідніше.

Денис Носіков, командувач ОТУ «Одеса»: «Проводимо дорозвідку, уточнюємо координати, і основне завдання нашої гуманітарної місії — доставити мінімально необхідне: продукти харчування і медикаменти до наших громадян, для того щоб їх підтримати і допомогти!»

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГОЛОДНА ПАСТКА НА КІНБУРНСЬКІЙ КОСІ! Людям не дозволяють НАВІТЬ ЛОВИТИ РИБУ!

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