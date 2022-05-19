Унікальний музей в Іванкові зруйнував російський снаряд: що вдалося врятувати та де колекції зараз

Унікальний музей в Іванкові зруйнував російський снаряд: що вдалося врятувати та де колекції зараз

В Іванкові в історико-краєзнавчий музей, де зберігалися картини Марії Примаченко, на другий день широкомасштабного вторгнення Росії до України влучив російський снаряд. Врятувати все звідси не вдалося, але найцінніше - це колекція Марії Примаченко і старовинні вишиванки - винесли.

Де вони наразі зберігаються, коли ми їх знову зможемо побачити і загалом, чим іванківці займаються увесь свій вільний час в ефірі марафону "Єдині новини" розповіла кореспондентка ТСН Соломія Вітвіцька.

В центрі Іванкова майже нічого не нагадує, що громада понад місяць була в окупації. Хіба що у місцевому будинку культури - не припиняють працювати заради перемоги. Саме тут на якийсь час після пожежі в історико-краєзнавчому музеї сховали найбільший місцевий скарб - картини Марії Примаченко і колекцію вишиванок.

Директорка будинку культури Надія Бірюк до приїзду знімальної групи ТСН підготувала найцінніші вишиванки з колекції, серед яких і іванківська полісська вишивка. Збирали колекцію усією громадою. Є там і вишиті рушники, яким понад сто років. Після пожежі вони були у кіптяві. Їх уже попрали, але на деяких плями все ж таки залишилися.

Врятовані шедеври Марії Примаченко під час російської окупації переховували по селу по різних кутках. А потім вивезли, як каже пані Надія, за межі громади. Куди саме - велика таємниця. Там вони будуть до перемоги.

Варто нагадати, що на другу добу повномасштабного вторгнення, тобто, 25 лютого близько 11 ранку в Іванків летіли чотири снаряди. І один з них влучив точно в ту кімнату, де зберігалися картини Марії Примаченко. Врятувало картини те, що їх у перший день війни зняли зі стін і перенесли до іншої зали. Однак, все врятувати не вдалося - полум'я поширювалося надто швидко.

Чи вдасться відновити будівлю, чи доведеться зводити нову - іванківці ще не знають - залежатиме чи не пошкоджений фундамент. Наразі тут чекають на висновки експертів. Але у будь-якому разі - вірять: вони відновлять свій музей і після перемоги обов'язково прийматимуть туристів.

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