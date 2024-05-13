Унікальний обряд села Чортовець на Прикарпатті: що він означає та чому його виконують лише чоловіки

Сербен - унікальний чоловічий обрядовий танець. Його водять на великодні свята жителі Чортівця на Прикарпатті. Дійство унікальне, кажуть дослідники, бо за його простими кроками криється глибокий символізм.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

Жителі села Чортовець на Великодні свята збираються на церковному подвір'ї. Головні дійові особи тут - чоловіки. Помолившись, вони стають пліч-о-пліч, беруться за руки. І крок за кроком починають ритмічний рух довкола церкви. Це і є сербен.

Першими у хороводі - шановані газди, наприкінці стоять дітлахи. Не стати до сербену, кажуть чортівчани, все одно що зганьбитися. До танцкласу ніхто з роду тут не ходить - ноги наче самі знають що робити.

"Мені 12 років. Я танцюю 6 років сербена", - каже місцевий хлопець.

Сербен - обрядовий танець

Сербен від Великодня до Провідної неділі у Чортівці виконують з діда-прадіда. Хто, коли і чому вперше його станцював - достеменно невідомо. У дослідників - лише версії. Більшість схиляється до мілітарного походження танку.

"На цьому місці було замчище. Тут є багато підземних ходів. Колись татари нападали на нас і люди ховались. Чоловіки вийшли взяли топірці і цих татарів порубали. І начали співати", - розповідає легенду місцевий житель.

"Чоловічий, оборонний танець, тут мова йде, що чоловіки стають пліч-о-пліч. Демонструють оборону. Це є танець подяки за порятунок", - пояснює краєзнавиця Любов Соловка.

Дослідники у сербені також бачать і тему родючості, і землі, і роду.

Покружлявши довкола однієї церкви, учасники сербена рухаються селом до іншої. Там танок повторюється. І так триває кілька годин. Поки танцюють, чоловіки співають. І знов-таки: теми пісень ще ті, прадавні - про життя, роботу в полі, як мати пироги варила і звісно про сам сербен.

Сербен танцюють на Прикарпатті

"Подяка військовим у піснях - це вже данина нашому часу. Чи був поширеним у давнину сербен, і де саме, науковці достеменно сказати не беруться. Але донині цей військовий танок-оберіг зберігся лише у Чортівці. Пережив навіть сувору заборону за радянських часів - його селяни попри усе водили з року в рік. І нині зібрали пакет документів, аби сербен визнали спочатку нематеріальною культурною спадщиною України, а згодом і ЮНЕСКО", - йдеться у сюжеті ТСН.

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