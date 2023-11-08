Унікальний скарб із Білої Церкви: який вигляд має козацьке золото та як його вдалось знайти

ТСН показала, який вигляд має козацьке золото.
У Білій Церкві, на Київщині, знайшли золоті прикраси, ймовірно, другої половини XVII сторіччя. На скарб натрапили під час підготовки будівництва Центру молоді в середмісті. Першою цінний експонат у ґрунті помітила студентка другого курсу історичного факультету.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.
У Білій Церкві перед початком будівництва працювали археологи - професійні та початківці. Студентка другого курсу Київського національного університету імені Шевченка Вікторія Тислюк помітила глиняний горщик зі скарбом.
"Є доволі багато археологів, які за свого життя такого не знаходили, а мені от на другому курсі одразу пощастило, це були мої перші розкопки. Спочатку я не вірила, потім у мене була радість", - каже Вікторія Тислюк.
Цінні знахідки зберігають в Інституті археології у Києві. Це 11 золотих прикрас, більшість із них, ймовірно намистинки. І - жменька перламутрового бісеру. Принаймні до завершення воєнного стану на жодній виставці цих предметів не буде.
Експерти кажуть, що ці прикраси були створені під час або після Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького в середині XVII сторіччя. Найпевніше - вони прикрашали одяг і вже точно належали тогочасній еліті.
Науковці кажуть, що таких знахідок по всій країні могло би бути більше. Україна підписала конвенцію, яка зобов'язує проводити розкопки в старовинних містах перед кожним будівництвом. На ділі цього майже не роблять.
"Це велика проблема тому шо ми втрачаємо наше минуле, тому що будь-яка нація має формуватися за рахунок минулого і не лише нашого. Фактично ми маємо справу з минулим усієї Європи", - каже науковий співробітник Інституту археології НАНУ В'ячеслав Баранов.
Натомість в Україні, як і в багатьох інших країнах, діють чорні археологи, які продають старовинні знахідки за кордон або місцевим приватним колекціонерам.
До завершення війни білоцерківське золото зберігатимуть у фондах. А от після Перемоги, сподівається археолог В'ячеслав Баранов, цю частинку історії можна буде побачити і там, де її знайшли.
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Нагадаємо, у Тернопільській області знайшли скарб віком 4 тисячі років.
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