Унікальний скарб із Білої Церкви: який вигляд має козацьке золото та як його вдалось знайти

У Білій Церкві, на Київщині, знайшли золоті прикраси, ймовірно, другої половини XVII сторіччя. На скарб натрапили під час підготовки будівництва Центру молоді в середмісті. Першою цінний експонат у ґрунті помітила студентка другого курсу історичного факультету.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

У Білій Церкві перед початком будівництва працювали археологи - професійні та початківці. Студентка другого курсу Київського національного університету імені Шевченка Вікторія Тислюк помітила глиняний горщик зі скарбом.

"Є доволі багато археологів, які за свого життя такого не знаходили, а мені от на другому курсі одразу пощастило, це були мої перші розкопки. Спочатку я не вірила, потім у мене була радість", - каже Вікторія Тислюк.

Скарб з Білої Церкви

Цінні знахідки зберігають в Інституті археології у Києві. Це 11 золотих прикрас, більшість із них, ймовірно намистинки. І - жменька перламутрового бісеру. Принаймні до завершення воєнного стану на жодній виставці цих предметів не буде.

Скарб з Білої Церкви

Експерти кажуть, що ці прикраси були створені під час або після Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького в середині XVII сторіччя. Найпевніше - вони прикрашали одяг і вже точно належали тогочасній еліті.

Науковці кажуть, що таких знахідок по всій країні могло би бути більше. Україна підписала конвенцію, яка зобов'язує проводити розкопки в старовинних містах перед кожним будівництвом. На ділі цього майже не роблять.

Скарб з Білої Церкви

"Це велика проблема тому шо ми втрачаємо наше минуле, тому що будь-яка нація має формуватися за рахунок минулого і не лише нашого. Фактично ми маємо справу з минулим усієї Європи", - каже науковий співробітник Інституту археології НАНУ В'ячеслав Баранов.

Натомість в Україні, як і в багатьох інших країнах, діють чорні археологи, які продають старовинні знахідки за кордон або місцевим приватним колекціонерам.

Скарб з Білої Церкви

До завершення війни білоцерківське золото зберігатимуть у фондах. А от після Перемоги, сподівається археолог В'ячеслав Баранов, цю частинку історії можна буде побачити і там, де її знайшли.

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Нагадаємо, у Тернопільській області знайшли скарб віком 4 тисячі років.

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