Унітази – по 160 тис. руб. у РФ, ганебна поразка "другої армії світу", Ілля Кива – не нардеп: позитивні новини за 15 березня

Унітази – по 160 тис. руб. у РФ, ганебна поразка "другої армії світу", Ілля Кива – не нардеп: позитивні новини за 15 березня

Серед хорошої для українця новин - економіка РФ наближається до дефолту, а проросійський Ілля Кива пішов у напрямку російського корабля.

В Україні триває 20-й день війни з російськими загарбниками, але українському бойовому духу, позитиву та героїчній боротьбі можна позаздрити.

ТСН.ua зібрав позитивні події, які трапилися впродовж 15 березня в Україні та світу загалом. Історії, які підняли бойових дух, настрій та завзяття кожного українця.

Проросійський Ілля Кива йде у напрямку російського корабля

Скандального Іллю Киву, який входив у проросійську партію "ОПЗЖ", у вівторок, 15 березня, Верховна Рада позбавила депутатського мандату. За позбавлення Киви статусу народного депутата проголосувало 340 обранців. Також разом із Кивою більше не є народними депутатами - Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар (всі від "ОПЗЖ).

Ця новина не може не потішити українців, які зараз відстоюють свою незалежність та воюють проти російських окупантів. Жаль, що поки партію не заборонили, втім, після перемоги України над загарбниками це може стати реальністю.

В Росії почалося "казкове" життя

СБУ опублікувала чергову перехоплену розмову російського окупанта із матір'ю, яка скаржиться на життя. Мати розповідає, що через санкції у Росії ціни ростуть неабиякою швидкістю.

"Цены растут, как в сказке. Бабы покупают унитазы, так они по 160 тысяч! С валютой Сбербанк не работает: санкции везде", - бідкається матір російського окупанта своєму сину. Із перехопленої розмови СБУ зрозуміло, що місячної зарплати російського загарбника вистачить хіба що на те, щоб придбати унітаз. Принаймні, поки вистачить.

Але навіть така реальність не тверезить промиті пропагандою мізки. Тож мати окупанта цитує російські ЗМІ, які говорять що "..кольцо вокруг Украины сжимается и все нормально". Син, який вже встиг зрозуміти різницю між рашистською пропагандою і реальним життям, тільки й спромігся на: "Та ну, не. Это все пи*добольный ящик".

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Ганебна поразка "другої армії світу" під Харковом

Голова Харківської ОДА Олег Синьогуб повідомив хорошу новину для українців. За його словами, 15 березня російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом, а Збройні сили України роблять все, аби не відступити ні на метр.

"Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій. У першій половині дня запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години. Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції", - розповів Синєгуб.

Втрати ворога підраховують.

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Росія запровадила санкції проти Байдена і Блінкена, а Трюдо заборонила в'їзд

У відповідь на санкції, які запроваджуються українськими союзниками, Росія вирішила і собі ввести проти очільників провідних держав та високопосадовців свої санкції.

Санкційний список містить 13 осіб: президент США Джо Байдена (як кажуть у Росії - головний їхній ворог), та його син Ханте. Далі йде держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, помічник Президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, прессекретар Білого дому Джен Псакі, ексдержсекретар Хілларі Клінтон тощо.

У Кремлі заявили, що найближчим часом РФ планує розширити список "недружніх осіб".

NK випустила антивоєнну пісню

Для віри у беззаперечну перемогу України, підняття бойового духу усім тим, хто захищає свою землю, як уміє, відома українська співачка Настя Каменських із чоловіком Олексієм Потапенком написали пісню, яку присвятила Україні.

"Українці! Кожного дня болить все більше, але ми все витримаємо! Ми сильні! Лише тримаючись духом і серцем ми зможемо. Не збудемо жодного, хто в ці дні пішов у вічність! Тримаймося, як би важко не було. Сьогодні кожен з нас - це Україна!", - написала артистка в Instagram.

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