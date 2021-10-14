Університет для сивочолих студентів: оголені фотосесії та мандри на байдарках

Університет для сивочолих студентів: оголені фотосесії та мандри на байдарках

На уроки вони приходять чи не усі із сучасними гаджетами.

Секрети старості: в Україні - аншлаг сивочолих студентів в Університеті третього віку. Нинішнє покоління 60 + готове вчитись, здавати сесії, змінювати професію і додавати собі сивини в студентських лавах, аби ламати стереотипи про вік. Серед поважних студентів - леді поважного віку, які наважились на оголену фотосесію, та інженер - конструктор, який пересів на байдарку для мандрів.

Про це йшлося 13 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.

Конюшина в зубах, весла в руках і сивина на скроні - Михайлові 63 і він три роки як пенсіонер. Половину життя він був інженером-конструктором, а нині Михайло вже освоїв фотоапарат, велосипед і байдарку. Нині мандрує і фотографує Україну - так лікує депресію.

Також читайте У Київській області пенсіонери зможуть отримати щеплення проти коронавірусу у відділеннях "Укрпошти": адреси пунктів

У пошуках підробітку до пенсії пішов освоювати економіку до університету для пенсіонерів.

Університет третього віку цьогоріч уперше почав приймати одразу в п’яти містах, навчання безплатне, для вступу треба лише пенсійне посвідчення. Більшість студентів тут заради активного життя та друзів, хоча, хто хоче, може освоїти ази підприємництва.

На уроки сивочолі студенти приходять чи не усі із сучасними гаджетами. Вони на "ти" із соцмережами і не бояться барв у одязі. За одною партою - леді із довгою сивою косою та пані із синім волоссям.

Несподівано багато охочих вчитись виявилось у Львові та Харкові, в Одесі аншлаг на танцювальний урок.

На уроки одеські пенсіонери приходять із тростинкою, яку для майстер-класу танців відкладають.

Сісти за парту для багатьох означає помолодіти і бути активними, кажуть самі студенти.

Ламати стереотипи для них уже - стиль життя. Наприклад, можна побачити на кріслі-гойдалці не у плед загорнуту, а в чорних панчохах пенсіонерку. Фотосесія у капелюхах з метеликами та черепами - пробна. Проте після фотосесії в стилю ню. - без одягу ці пані кажуть, що уже нічого не страшно.

Сміливий стиль особливо до вподоби їхнім чоловікам. На панянок елегантного віку заглядаються однолітки. Змінюватися, кажуть жінки, ніколи не пізно, а онуки лише порадіють.

Читайте також:

Новини України: в Університеті третього віку аншлаг студентів покоління 60 +

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання