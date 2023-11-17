Елітний Audi "для військових": начальник університету оборони Коваль хоче відчужити авто за $ 150 тис.

Начальник Національного університету оборони, генерал-полковник Михайло Коваль звернувся до ТОВ "Порше Україна" з запитом передати на потреби ЗСУ дорожезний легковик AUDI A8 Long за 150 тис. дол.

Про це свідчить документ, адресований від Коваля, який отримали у своє розпорядження журналісти ТСН.ua.

У листі від Національного університету оборони України за підписом начальника цього закладу освіти, генерал-полковника Михайла Коваля на ім’я директорки ТОВ "Порше Україна" Марії Гарань йдеться:

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"З метою доукомплектування військової частини А2250 автомобільною технікою для всебічного забезпечення Національного університету оборони України, звертаюсь до Вас як до відповідального патріотичного представника української бізнес-спільноти з проханням відчужити в інтересах Збройних Сил України, відповідно до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", легковий автомобіль AUDI A8 Long, колір чорний, номер кузова (…), 2022 року виготовлення", – йдеться у тексті листа.

Лист від Національного університету оборони України до ТОВ "Порше Україна" / Фото: ТСН.ua

Згідно з даними відкритих джерел, військова частина А2250, про яку йдеться в листі, відноситься до Західного територіального управління Національної гвардії України.

Зауважимо, що вартість автомобіля AUDI A8 Long у максимальній комплектації сягає 150 тис. дол.

Автомобіль AUDI A8 Long / Фото: AUDI AG

Як цю інформацію прокоментували в університеті оборони

ТСН.ua звернувся з проханням прокоментувати цей запит до підполковника Євгена Бабченка, чиї контактні дані були вказані у листі до "Порше Україна".

"Навіть не можу вам про це зараз нічого сказати. Ми не володіємо інформацією", – відповів Бабченко.

На запитання, чи планує він дізнатися відповідну інформацію, підполковник відповів: "Ну ви мене зненацька застали з таким питанням. З’ясовувати? Та що там з’ясовувати? Я буду виконувати свої завдання, які приписані. А в подальшому керівництво прийме якесь рішення… Чи є там якась велика проблема, чи що? Я не розумію. Я не робив такого запиту".

Що відомо про Михайла Коваля

Генерал-полковник Михайло Коваль у період з березня до липня 2014 рок був виконувачем обов’язків міністра оборони України;

від липня 2014 року до лютого 2015 року – заступником секретаря РНБО;

від лютого 2015 року до липня 2021 року – першим заступником секретаря РНБО;

від 24 лютого 2022 року до серпня 2022 року – начальником штабу – заступником начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

Від 16 серпня 2022 року і досі є начальником Національного університету оборони України.

Начальник Національного університету оборони України, генерал-полковник Михайло Коваль / Фото: wikipedia.org

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