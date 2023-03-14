УПЦ МП виселяють з Лаври: російська аналітикиня розповіла, чи помститься Кремль

Значущим важелем впливу на українських теренах було й досі певною мірою залишається представництво московської церкви. У грудні 2022 року спалахнув скандал щодо пролонгації оренди палат Києво-Печерської лаври для УПЦ МП.

Зараз представники церкви мають звільнити палати до 29 березня, але відмовляються це зробити. Якщо вони виселяться з основної пам’ятки культури й релігії в Україні, це стане кінцем релігійного впливу Кремля через церкву.

Що загалом має відбутися для того, щоб зрадники в рясах припинили існувати на теренах нашої держави, розповіла в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"На мій погляд, серед священиків УПЦ МП є патріоти України. Тому це пришвидшить вихід зрадників з УПЦ МП. Якби не повномасштабне вторгнення, ситуація розвивалася б більш повільно. Неможливо було тримати таке кубло в серці Києва. Тому треба інакше поводитися, тоді б ці рішення не були ухвалені. Києво-Печерська лавра нікуди не подінеться, вона залишиться не лише архітектурною пам’яткою, але й дуже важливим місцем для вірян. Адже важливі ті люди, які несуть православ’я, які розмовляють з вірянами", - каже вона.

На думку Куроносової, Українська православна церква знайде тих священиків, які зможуть гідно нести свою місію в стінах Лаври.

"Я не бачу в цьому чогось такого, що вдарить у серце самого православ’я. Україна насправді набагато релігіозніша країна, ніж Росія. Хрестилися слов’яни в Дніпрі, а не в якійсь іншій річці. Витоки православ’я розташовані саме в Києві. Скоріше РПЦ має дивитися на Київ, а не навпаки. Тому, на мій погляд, з точки зору релігійності, ситуація скоріше покращиться, ніж погіршиться", - вважає вона.

Шириться інформація також про те, що в якості акту помсти РФ може вдарити по Києво-Печерській лаврі для того, щоб відплатити за виселення УПЦ МП. Ольга Курносова вважає, що оскільки Путін є "неоцерковленою" людиною, яка ні у що не вірить і для якої не існує жодних цінностей, крім своїх власних егоїстичних, такий акт помсти можливий.

"Але я не думаю, що росіяни на це наважаться. Адже це буде постріл собі в голову, бо це стане показовим для всього світу і підтвердить, що Путін нічого не цінує. Зокрема він покаже і прихожанам УПЦ МП таким пострілом, що йому на все плювати. Києво-Печерська лавра — це святе місце, незалежно від того, який священик зараз там проповідує", - підсумувала аналітикиня.

Нагадаємо, Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю. До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

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