Уперше від кінця вересня – Ляшко про зменшення кількості COVID-госпіталізацій в Україні

Уперше від кінця вересня – Ляшко про зменшення кількості COVID-госпіталізацій в Україні

За рік медзаклади використали 2 458 700 тон рідкого та газоподібного кисню для лікування хворих на коронавірус.

В Україні в кожній області зафіксовано спад тижневої кількості госпіталізацій хворих на коронавірус.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 23 листопада.

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"Від понеділка зайнятість ліжок з киснем у кожному із регіонів вже є меншою за індикаторний показник "червоного" рівня епідемічної небезпеки - 65%. До цього такий показник востаннє в нас був 30 вересня", - сказав Ляшко.

Ляшко наголосив, що всі лікарні, які надають допомогу хворим на коронавірус забезпечені киснем у повному обсязі. Наразі в України працюють 26 підприємств, які виробляють орієнтовний сумарний об'єм кисню для лікарень у розмірі 436 тон на добу.

"Від січня 2021 року до сьогоднішнього дня медичними закладами було використано 2 458 700 тон рідкого та газоподібного кисню. І це дозволило забезпечити лікування 496 391 пацієнта", - повідомив Віктор Ляшко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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