Зеленський анонсував ухвалення закону для український дітей - вони матимуть гроші на освіту і житло

Зеленський анонсував ухвалення закону для український дітей - вони матимуть гроші на освіту і житло

Зеленський зауважив, що завдяки "економічному паспорту українця" діти після 18 років зможуть використати гроші для здобуття освіти саме в нашій країні.

"Економічний паспорт українця" може незабаром з'явитися в державі. Президент Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Раді 1 грудня.

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За його словами, завдяки цьому законопроєкту діти, народжені в Україні, отримають власні рахунки, які будуть поповнюватися від коштів, отриманих від користування та видобутку українськими надрами. Витратити ці гроші українські діти зможуть після досягнення повноліття на освіту в Україні чи купівлі власного житла.

"До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроєкт про "економічний паспорт українця". Згідно з ним, нього всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти саме в Україні чи купівлі власного житла. Наші олігархи стануть інвесторами наших дітей", - сказав глава держави.

Зазначимо, що про "економічний паспорт українця" йшлося ще у передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського. Передбачалося, що кожен українець, народжений після 1 січня 2021 року, зможе накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ. А в подальшому, після досягнення громадянами повноліття, вони зможуть перераховувати кошти на особисті рахунки.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні перевірять усі дозволи на користування надрами. Якщо виявлять порушення, то їх повернуть народу України. Також введено санкції в контексті надрокористування відносно 19 компаній.