Уперше за останні тижні б'ють з мінометів: українські військові розповіли про загострення на Приморській ділянці

Уперше за останні тижні б'ють з мінометів: українські військові розповіли про загострення на Приморській ділянці

На Приморській ділянці окупанти б'ють з мінометів.

Надвечір неділі, 13 лютого, з порту Маріуполя в напрямку Керченської протоки йшло одразу кілька цивільних кораблів. У понеділок, 14 лютого, із берега не було видно жодного судна. Хоча на сайті, який відстежує рух кораблів, помітно чимало суден. Але вони здебільшого йдуть до російських портів на Азові. У районі Керченської протоки взагалі спостерігається величезна кількість кораблів. Це при тому, що Росія таки перекрила для проведення стрільб аж на місяць, від 11 лютого до 11 березня, чималу площу Чорного моря перед Керченською протокою.

Водночас, на суходолі, на Приморській ділянці передової, напередодні вже темною порою вперше за останні кілька тижнів окупанти вдарили з мінометів.

Чи був то натяк на можливе загострення, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

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З пляжа у Широкиному українське селище Безіменне видно неозброєним оком. Але там на відстані вже ворог і йому не сидиться геть тихо.

"Противник веде обстріли, щодня. Не дає нам відпочивати. Як кажуть: тримає завжди нас в тонусі", - каже “Жека”, військовослужбовець ЗСУ

Помітно, зізнаються наші військові, той тонус підвищився напередодні. Щойно сонце впало за обрій.

"Було чути, як працювала артилерія або щось важке", - пригадує військовий "Пахан".

За його словами, від першого розриву й до заключного, спливло години зо дві. Важкі боєприпаси вибухнули північніше Водяного. Такого, твердять воїни, не було останні кілька тижнів. Але почерк, зізнаються, звичайний - ворожий.

"Як завжди: о четвертій ОБСЄшники від'їжджають і починається: то міни закидують, то СПГ. З безпілотніків закидують", - розповів, “Жека”, військовослужбовець ЗСУ.

Ворожі безпілотники біля Азова, нині явище багаторазово-щоденне. Хлопці зізнаються, що на випадок й долю не покладаються. Щойно помічають на відстані досяжності намагаються знищити.

Утім, те, що летить з неба і вибухає, геть примітивно зроблене, розповідають наші військові. Та від того воно не стає менш смертоносним.

Минулої ночі, біля Широкиного ще й зафіксували підхід диверсійної групи противника. Їх було двоє. Щойно ворожу групу помітили, підручними засобами, наполегливо порадили забиратися геть. Грати у хованки із чужинцями, кажуть українські воїни, ситуація нині не спонукає.

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Не часті денні вибухи або ж кулеметні черги, та навіть вчорашня мінометна атака, точно не передвісники чогось надзвичайного, переконані наші бійці. Твердять, що на їхній ділянці, принаймні, станом на цю мить підготовки ворога до наступу не спостерігають.

"Ну, всі перебувають в стані невідомості, що буде далі. Ми завжди готові зустріти всіх", - запевнив “Пахан”, військовослужбовець ЗСУ.

Невизначеність хоч і висить у повітрі, але зустріти ворога, як запевняють українські воїни, вони готові. І зупиняти агресора, кажуть, є чим.

"У нас тут нічого не змінюється. Ми приїхали, були готові до цього всього, і що противник може нас атакувати. Але я кажу своїм, що потрібно зберігати спокій і чистити кулемети. І все буде добре", - зазначає "Олекса", військовослужбовець ЗСУ.

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