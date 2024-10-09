Ураган "Мілтон": що відомо про стихію, через яку Байден не зміг приїхати на "Рамштайн"

Стихія вже має політичні наслідки – через неї президент США скасував поїздки до Європи та Африки.

Про скасування візиту до Німеччини Джо Байден, який мав головувати на "Рамштайні", заявив напередодні. Причиною став шторм століття, який от-от налетить на Сполучені Штати. В цю суботу мала відбутися 25-та зустріч контактної групи з питань підтримки нашої держави, під час якої президент України планував представити лідерам країн-союзників "план перемоги".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Що відомо про ураган у США

Флорида готується приймати ураган "Мільтон" – городяни забивають вікна, обкладають будинки мішками з піском і проводять водовідведення. Все для зменшення потенційно катастрофічних наслідків стихії.

Ураган "Мільтон" може стати найсильнішим за сто років. Його сила то сягає найвищої категорії, то вщухає, то набирає обертів знову. В епіцентрі стихії швидкість вітру нині становить 270 кілометрів за годину.

Штат Флорида ще не оговтався від наслідків урагану "Гелен", який забрав дві сотні життів.

У США очікується сильна негода

Чому президент США відмовився їхати до Європи

Стихія вже має політичні наслідки – через неї президент США скасував поїздки до Європи та Африки, зокрема й ту, під час якої мав мав головувати на зустрічі лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Джо Байден пояснює – не може зараз лишити країну наодинці зі штормом.

За прогнозами, на Сполучені Штати "Мільтон" налетить у ніч проти четверга. Йому передуватимуть тропічна злива і паводок, які очікують вже найближчими годинами.

У США готуються до урагану

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 9 жовтня. РАМШТАЙН ПІД ЗАГРОЗОЮ?! Угорщина заблокувала 50 мільярдів для України

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