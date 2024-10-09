Ураган "Мілтон": що відомо про стихію, через яку Байден не зміг приїхати на "Рамштайн"

Стихія вже має політичні наслідки – через неї президент США скасував поїздки до Європи та Африки.
Про скасування візиту до Німеччини Джо Байден, який мав головувати на "Рамштайні", заявив напередодні. Причиною став шторм століття, який от-от налетить на Сполучені Штати. В цю суботу мала відбутися 25-та зустріч контактної групи з питань підтримки нашої держави, під час якої президент України планував представити лідерам країн-союзників "план перемоги".
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.
Що відомо про ураган у США
Флорида готується приймати ураган "Мільтон" – городяни забивають вікна, обкладають будинки мішками з піском і проводять водовідведення. Все для зменшення потенційно катастрофічних наслідків стихії.
Ураган "Мільтон" може стати найсильнішим за сто років. Його сила то сягає найвищої категорії, то вщухає, то набирає обертів знову. В епіцентрі стихії швидкість вітру нині становить 270 кілометрів за годину.
Штат Флорида ще не оговтався від наслідків урагану "Гелен", який забрав дві сотні життів.
Чому президент США відмовився їхати до Європи
Стихія вже має політичні наслідки – через неї президент США скасував поїздки до Європи та Африки, зокрема й ту, під час якої мав мав головувати на зустрічі лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Джо Байден пояснює – не може зараз лишити країну наодинці зі штормом.
За прогнозами, на Сполучені Штати "Мільтон" налетить у ніч проти четверга. Йому передуватимуть тропічна злива і паводок, які очікують вже найближчими годинами.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 9 жовтня. РАМШТАЙН ПІД ЗАГРОЗОЮ?! Угорщина заблокувала 50 мільярдів для України
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