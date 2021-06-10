Уражена блискавкою дівчина у Житомирській області розповіла про пережите

На тілі дитини виявили візерунки, які залишила блискавка

У селі Малий Кривотин, на Житомирщині, блискавиця ледь не вбила дівчину, що сиділа вдома.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Коли почалася гроза, батьки з трьома дітьми були в хаті. Телефон стояв на зарядці, коли 15-річній Ганні подзвонила подружка, дівчина потягнулася за ним, як відчула електричний розряд.

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У будинку миттєво вибило світло, на шум прибігли батьки, вони викликали "швидку". Дівчина була непритомна. Зараз стан її стабільний, вона почувається краще. «Подзвонила подружка, вона почала щось казати. Мама сказала виключи телефон і в той момент все відбулось. Було дуже страшно, телефон відключився. В очах блимнуло і почало трусить, серце почало боліти», - розповідає постраждала Ганна Корнійчук.

У лікарні медики констатували удар струмом, а на тілі дитини виявили візерунки, які залишила блискавка: на лівій руці, в якій потерпіла тримала телефон, на спині та груднині. «Характерний візерунок для ураження блискавкою, удар був нанесений у грудну клітку і вихід на спині. Точка входу і виходу є. Ще пощастило, бувають і смертельні випадки», - розповідає лікар-травматолог Ємільчинської ЦРЛ Олександр Волощук.

Новини України: у Житомирській області блискавиця ледь не вбила дівчину вдома

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