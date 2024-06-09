Ураження Су-57 в Росії: характеристики та вартість винищувача

Головне управління розвідки МО України вранці 9 червня повідомило, що в Росії, на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області вперше було уражено російський багатоцільовий винищувач Су-57.

Як свідчать супутникові знімки, 8 червня біля Су-57 зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Український журналіст Денис Казанський звернув увагу, що ураження літака Су-57 підтвердили російські Z-блогери-пропагандисти.

"Аеродром "Ахтубінск" зазнав атаки БпЛА. Три штуки долетіло. Осколками отримав ураження Су-57. Зараз йде визначення, чи підлягає він відновленню, чи ні", - пишуть пропагандисти.

Супутникові фото аеродрому "Ахтубінск"

ТСН.ua. зібрав все, що відомо про новітній бойовий літак окупаційної армії РФ.

Су-57 – найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Характеристики

Російський багатоцільовий винищувач Су-57 / Фото: Мілітарний

Су-57 – це новітній надзвуковий бойовий реактивний літак п’ятого покоління. Він був розроблений російською об’єднаною авіабудівною корпорацією (ВАТ ОАК). Цей літак є носієм ракет Х-59 та Х-69.

На початкових етапах до розробки винищувача Су-57 входила також Індія, але пізніше вийшла із програми. Перший політ Су-57 відбувся в січні 2010 року в Комсомольську-на-Амурі. У грудні 2017 року літак здійснив політ із новими двигунами. А вже априкінці січня 2018 року розпочав польоти з озброєнням.

Су-57 містить технології малопомітності та передову авіоніку. Літак призначений для знищення всіх видів повітряних цілей у далеких і ближніх боях, а також для ураження наземних та надводних цілей з подоланням систем ППО противника й моніторингу повітряного простору на великій відстані від місця базування.

Росія не нечасто застосовувала у війні проти України Су-57 через їхню цінність та нечисельність.

Основні характеристики:

максимальна швидкість – 2 600 км/год;

маса порожнього літака – 18 500 кг;

розмір крила – 14 м;

довжина літака – 19,7 м;

тривалість польоту – до 5,8 год;

екіпаж – одна людина.

Загальна ціна проєкту Су-57 оцінюється від 8 до 10 млрд доларів.

Скільки літаків Су-57 має Росія

Як зазначають авіаексперти, Росії поки не вдалося налагодити масовий випуск літаків Су-57, тож на озброєнні їх небагато.

"Мова йде десь до ескадрильї літаків – 12 одиниць, із яких половина – це дослідні зразки і не факт, що вони мають повну комплектацію", - розповідав NV головний редактор Defense Express Олег Катков.

За словами експерта, російський ВПК не може нормально виробляти ці літаки, зокрема і через вплив санкцій.

Авіаексперт Валерій Романенко озвучував подібні оцінки. За його словами, росіяни випустили близько 10 літаків Су-57.

Так, найперший росіяни розбили під час випробувань на заводі. Найбільше їх випустили 2022 року – 6 літаків. Проте 2023 року темп виробництва різко впав, було випущено всього 2 літаки.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що для росіян – це репутаційна ганьба, яку можна порівняти зі знищенням А-50 або Ту-95МС.

"Можна довго говорити про те, наскільки Су-57 не відповідає класу винищувача п'ятого покоління, але в даному випадку не така важлива технічна сторона, як репутаційна. Я так не здивуюся, якщо й справді, ГУР МО України почне знищувати танки Т-14 "Армата", які ніколи не були в зоні БД (бойових дій - ред.), але почнуть горіти в самій Росії. Підсмажений Су-57 прямий приклад того, що нічого неможливо немає", - зазначив експерт.

Су-57 – літаки "недоп'ятого" покоління

Літаки п’ятого покоління, до яких Росія відносить Су-57, повинні мати кілька виняткових характеристик, серед яких:

високоефективні двигуни;

можливість крейсерського польоту на надзвукових швидкостях без використання форсажу;

високі швидкісні показники (максимальна безфорсажна швидкість — не менше Мах 2);

надманевреність;

кардинальне зменшення помітності літака, зокрема радіолокаційної та інфрачервоної, завдяки стелс-технологіям (зміні геометрії літака і сопел двигунів; застосуванню радіопрозорих композиційних матеріалів і радіопоглинаючих покриттів, а також завдяки переходу бортових датчиків на пасивні методи отримання інформації та режими підвищеної прихованості).

Проте, як зазначають українські експерти, на практиці російський Су-57 не відповідає кільком з цих характеристик.

"Нинішній Су-57, про який в РФ спершу заявляли, ніби він матиме нове оснащення, пласке сопло – реалізувати цього не змогли, літає на модернізованих двигунах від Су-27. Фактично це натягнутий на глобус літак 4+ покоління", - пояснював Олег Катков.

Такої ж думки і Валерій Романенко.

"Загалом, чому він (Cу-57 - ред.) "недоп'яте" покоління? Тому що розроблявся разом з з індійськими фахівцями, але ще десь приблизно у 2018−2019 році індійці вийшли з цього проєкту, бо впевнилися, що росіяни не мають відповідних технологій. По-перше, там немає новорозробленого двигуна. Дотепер на Су-57 стоять двигуни такі самі, як на літаках Су-34 і Су-35. А там має бути двигун із соплом, що зменшує теплове випромінювання", - пояснив експерт.

По-друге, літак п’ятого покоління має бути дуже глибоко інтегрований в усі системи управління військами – зокрема в системи управління військами ППО, повітряно-космічних сил і навіть сухопутних військ.

"У росіян немає інтеграції бойових систем управління в Су-57… Це потрібні системи обміну інформацію дуже високого рівня, з дуже високою здатністю до передавання великих обсягів інформації", - зазначив Валерій Романенко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, удар дронами по військовому аеродрому "Моздок" – спецоперація ГУР. На аеродромі базуються літаки, які завдають ракетні удари по Україні, зокрема дальні бомбардувальники Ту-22М3, з яких запускають крилаті ракети Х-22, і носії "Кинжалів" МіГ 31-К.

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