"Ураження верхніх дихальних шляхів та сильний біль у горлі": Світлана Гук назвала основні симптоми "Омікрону"

"Ураження верхніх дихальних шляхів та сильний біль у горлі": Світлана Гук назвала основні симптоми "Омікрону"

Варто звертатися до лікаря щойно занедужали, коли є сенс призначити противірусну терапію і пройти захворювання у легкій формі.

Основними симптомами "Омікрону" є ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль у горлі.

Про це у бліц-інтерв'ю ТСН.ua розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

"Що мені кидається у вічі - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль в горлі. Поки не бачила шлунково-кишкових розладів (у випадку зараження "Омікроном" - ред.). Але, в цілому, симптоми можуть складати різну клінічну мозаїку", - зазначила вона.

Лікарка додала, що, перебуваючи в осередку пандемії, будь-які прояви гострого респіраторного захворювання мають розглядатись, як симптоми пандемічної хвороби. "Якщо не доведено обстеженням протилежне", - уточнила Гук.

Лікарка радить звертатися до лікаря щойно занедужали, коли є сенс призначити противірусну терапію і пройти захворювання в легкій формі.

"Не затягуйте до моменту можливих ускладнень", - наголошує вона.

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