Уродженець Івано-Франківщини в колонії перейшов на бік Росії та воює проти ЗСУ: його покарали

Українець перейшов на бік РФ. Фото ілюстративне / © Associated Press

В Івано-Франківську до 15 років позбавлення волі засудили жителя Прикарпаття, який у листопаді 2022 року перейшов на бік Росії та воює проти ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду від 11 серпня 2025 року.

За даними суду, уродженець с. Узин Тисменицького району Івано-Франківської області, який раніше працював у поліції, 7 листопада 2022 року, перебуваючи в Оленівці Донецької області, добровільно перейшов на бік Росії.

Зрадник вступив до так званого добровольчого російського «батальйону імені Богдана Хмельницького» та воював проти ЗСУ. Чоловік знімався у російських пропагандистських роликах, де закликав українців здаватись, виправдовував війну Росії. Він також розповідав, що нібито брав учать в АТО.

Один із колишніх військовополонених розповів, що сидів із підозрюваним в одній із російських тюрем. Він зазначив, що окупанти їх вербували воювати проти Батьківщини. Підсудний погодився, а коли свідок запитав «нащо він вступив туди, той відповів, що чого він тут буде сидіти, а там він буде захищати, кого і від чого, свідок не зрозумів». Свідок зазначив, що навіть наглядачі колонії були здивовані, що деякі українці переходять на бік Росії та називали таких «зрадниками».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 (в редакції Закону №2113-ІХ від 03 березня 2022 року), ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

