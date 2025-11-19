Підозрювану у нападі вчительку затримано, їй загрожує до 15 років ув’язнення / © ТСН

Стали відомі подробиці приголомшливого випадку між двома педагогинями, який стався вчора прямо у навчальному закладі села Новопокровка Дніпропетровської області.

Як повідомила в коментарі для ТСН.ua речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська, між двома працівницями виник конфлікт, у ході якого підозрювана вдарила декілька разів кухонним ножем 30-річну потерпілу.



«Жінку затримали, відкрито кримінальне провадження», — повідомила нам Ганна Старчевська.

За даними поліції, затримана жінка — 1981 року народження (їй 43 або 44 роки), вона на 14 років старше за постраждалу. Крім того, підозрювана була затримана на цвинтарі.

В оточенні підозрюваної уточнюють, що на цвинтар вона побігла, тому як там поховані її батьки.

«Скоріш за все, це був якийсь емоційний момент. Про саму неї можна сказати таке: тиха людина, яка викладала українську мову та літературу. Це людина зі складною долею — в неї помер перший чоловік», — розповіли нам знайомі підозрюваної.

Як з’ясував ТСН.ua із власних джерел у правоохоронних органах Дніпропетровщини, нападницею виявилась вчителька, а постраждалою — асистентка вчителя.

«Постраждала була госпіталізована до медичного закладу, де їй надали медичну допомогу», — повідомили нам правоохоронці. За їхніми даними, однією з попередніх версій нападу є ревнощі вчительки. Перевіряється інформація про те, що вчителька, яка є цивільною дружиною директора школи, начебто приревнувала до асистентки, через що і стався злочин.

Крім того, як з’ясувалось, нападниці вже повідомили про підозру по «важкій» статті — «Замах на умисне вбивство». Якщо провина жінки буде доведена в суді, то їй загрожує до 15 років ув’язнення.

ТСН.ua звернувся за коментарем безпосередньо до директора ліцею села Новопокровка Віталія Козакова.

«Ні! Ні! Ні. Я не хочу!», — емоційно відповів нам Козаков та поклав слухавку.

Своєю чергою, керівниця місцевого відділу освіти Марина Хаджиєва нам відповіла, що вже «все добре».

«Я розумію, що зараз ця інформація скрізь на вустах, але я нічого не скажу. Сталася ситуація і сталась. Ведеться слідство», — теж коротко відповіла вона нам.

На уточнювальне питання про те, в якому стані постраждала вчителька, посадовиця відповіла так: «В хорошому. Все добре».